現時仍因病休息中的張敬軒公布消息,將於12月中起假澳門舉行共7場演唱會,其中一場更於聖誕節舉行,相信歌迷定引頸以待。而軒仔為報答歌迷支持,近3年不停舉行演唱會,由2020年11月的《張敬軒x香港中樂團盛樂演唱會》,到2021年12月慶祝出道20周年的《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》演唱會、再到2022年的《Revisit張敬軒演唱會》,到今年3月在英國倫敦的《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》,在3年期間共開了59場大型個唱,即是平均每隔約20日就有一場騷,雖然次數之多,但歌迷百聽不厭,每次個唱開賣即掀起撲飛潮,即使軒公作客英國,都無阻當地歌迷的熱情,每張千多元的門票曾在網上被炒高3至4倍。