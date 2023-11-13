《愛．回家》邊個女藝人硬膠樣？古佩玲：好難估！

古佩玲、郭柏妍、蘇韻姿和王敏慈等，今晚（13日）為《萬千星輝賀台慶》跳舞演出作綵排，古佩玲和蘇韻芝將會表演跳舞和打鼓，兩人透露表演甚有難度，考驗拍子和爆發力。已離開《愛．回家之開心速遞》大半年的蘇韻姿，笑言希望劇組安排她們在劇中演出「Sheshe」劇情，但何時重返《愛．回家》則待公司安排。

對於有《愛．回家》女藝人被指「硬膠樣」而成為網民熱話，當中是網民「熱門人選」的古佩玲表示：「我冇留意喎，呢兩日忙緊綵排台慶。（你估係邊個？）好難估！（點睇網民估你？）傳聞都係估緊。（有冇唔開心？）其實人keep住會變，入咗《愛．回家》之後就畀愛嘅歡樂氣氛包圍，個氣場同第一集都唔一樣。（個樣會變？）妝容同打扮都有變。（你覺得自己表情夠唔夠豐富？）可以再豐富啲，做演員要有遞進。」

郭柏妍右腳膝頭後面一片瘀青，她透露練習空中瑜伽時不慎受傷，但強調演出當日不容許自己有「蝦碌」意外發生，她表示：「呢排都keep住練習同拍新劇《飛常日誌》，但因為新劇要露腿，所以要麻煩工作人員幫我遮傷痕。」問她演出舞衣若太性感會否影響演出？她指做足安全措施就不用擔心。

至於應屆港姐季軍王敏慈亦現身為台慶表演，正在北京中央戲劇學院讀書的她，已接近兩個月未在港露面， 她透露會留港一個星期，並會在台慶上表演肚皮舞。問她如何在一班女藝員中突圍？王敏慈表示：「都係做好自己。（叫親友睇自己演出？）都會叫朋友睇。」