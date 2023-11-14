星玄｜張學友暈倒台上自爆每年發作　聖誕開10場紅館騷

今日係11月14日，農曆十月初二，宜出行、移徙、訂婚，最旺生肖係牛，事業有機會晉升，可發揮工作才華，表現令人刮目相看，而歌神張學友就係屬牛，學友嘅性格亦符合牛勤力嘅特質，即使62歲也忙於舉行世界巡迴演唱會，據悉單喺亞洲區，就會開足66場個唱，其中12月會喺紅館連開10場個唱去到聖誕，滿足粉絲。事業有成，不可只靠運氣，敬業樂業嘅精神亦係成功嘅不二法門，由學友身上則可引證。學友今年8月於馬來西亞舉行個唱時，一度暈倒台上，數秒後強撐起身繼續演唱，他所表示出嘅態度，值得娛圈嘅新人們學習！

事後學友喺台上自爆從小有耳水不平衡，幾乎每年都會發一次，但之前都未曾在演唱會上遇到耳水不平衡而頭暈。不過張學友演出前半小時，已經突然開始頭暈，他還笑說：「所以大家看到今天跳舞非常特別。」

今日嘅幸運星係白羊座，生活稱心如意，事業發展可望更上一層樓。白羊座嘅蘇韻姿（Andrea），雖則傳出遭逐出《愛．回家之開心速遞》，但今件踏入三字頭嘅佢，就夢想成真，首次喺音樂劇孭飛做「女一」，作為自己嘅30歲禮物，唔知今次做「女一」嘅佢，唔可唔可以把握今次機會，喺音樂劇嘅舞台再啟高峰！