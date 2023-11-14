劉詩詩林志玲「女神崩壞」大走樣　逃不過做師奶

劉詩詩與林志玲近日同樣被網民指「女神崩壞」，詩詩被批「斷崖式衰老」面上出現皺紋，而志玲則在東京被網民野生捕獲，發現她發福得像疑似再有喜，加上打扮師奶，仙氣全失。

對工作佛系的詩詩，雖然近年作品產量大減，但仍然是品牌的寵兒。而近日有網民狠批詩詩「斷崖式衰老」，指她消瘦了很多，面上皺紋、法令紋相當明顯，與依然省鏡，同是「85花旦」的楊冪、趙麗穎等難以相題並論。網民嘲諷她結婚生仔後，狀態不如從前，難怪被品牌「降呢」。不過，亦有大批粉絲為她護航，指網民故意抺黑偶像：「為了黑而黑有意思嗎？」、「沒看出來有啥區別，還是一樣年輕啊！」

小腹隆起疑有身孕

除了詩詩被指女神崩壞外，「台灣第一名模」林志玲亦受到抨擊。她與日籍丈夫AKIRA結婚後移居當地，近日被網友在東京街頭「野生捕獲」。她和AKIRA與台灣富商夫婦見面，網民對女神的近況大為驚訝，指她不但皮膚變黑，身材發福走樣，變得虎背熊腰，小腹更微微隆起，令人懷疑她再有喜，加上她的碎花裙打扮，令她師奶味大增，昔日女神的仙氣蕩然無存。不過，值得高興的是，網民指林志玲與老公感情相當好，眾人準備離開時，她像小女孩一樣拉住老公的手，兩人相當恩愛。