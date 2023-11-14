東方日報C1：AK護緋聞女友　轟粉絲多管閒事

男團MIRROR成員Anson Kong（AK）出名是「火爆擔當」，近日與隊友姜濤同樣在網上發火。AK為捍衞同遊日本的前DJ緋聞女友兼「家人」麻利，炮轟粉絲無聊兼多管閒事，其舞者好友更再上載AK和麻利的「甜蜜合照」，似在這段「姊弟戀」上火上加油！

現年31歲的MIRROR副隊長AK為明年1月的演唱會閉關前，先與朋友一行10人到日本富士山充電，由於同行還有2年前曾傳緋聞的41歲前DJ麻利，令這段緋聞再度炒熱，揣測兩人表面否認這段相差10歲的「姊弟戀」，但實則是轉玩地下情，更指麻利已成功融入AK的「兄弟團」，以「阿嫂」身份參加「求婚大作戰」，見證AK舞者好友、《全民造星》出身的Tank向曾參加《造星III》的女友方芷欣（方方）完成重要一刻。

Tank和AK各自在社交網公布「任務完成」的喜訊，AK留言：「恭喜阿哥、阿嫂要幸福。」又分享爆喊短片，見在富士山下凍到鼻水長流的他感觸很深，對着鏡頭邊抹眼淚邊說：「結婚啦，好嘢，終於搞掂，去食牛雜！」又上載一班兄弟擁吻準新郎Tank的開心相。在10人團體照中，AK和緋聞女友麻利中間隔住「第三者」，但雙方笑容一致。

AK公開「洩蜜照」成為粉絲群組的熱話，有「生粉」（AK粉絲暱稱）表示：「會唔會個個都一對，老闆（AK）仍然單身？」有人回應：「佢點會係單身，嗰個人（麻利）咪同行一齊喺相入面。」此番說話令去年10月曾與「生粉」鬧不快而退Group的AK再現身，向米飯班主「生粉」爆Seed，相當勞氣。

升格做家人

在網上流出的對話截圖中，AK向粉絲連珠炮發：「同行就叫拍拖咩？Tank求婚，佢想佢身邊愛嘅人出席有咩問題？我同邊個做朋友亦有我自由，我做藝人唔代表你哋可以干預我嘅交友圈子。唔好自己覺得咩加個故事就當係。由頭到尾都係你哋自己幻想，然後仲要攻擊我朋友，我已經唔出聲。Yes，我哋係以family相稱，代表我哋感情好好有咩問題？」

漏口風將麻利升呢為「家人」的他更姜濤上身，引用「真的忍不了」再發洩不滿：「我忍咗好耐一直唔出聲，唔該大家唔好咁無聊，男女之間一定只得愛情咩？」又指「生粉」的想法不會影響他，因一定有人不明白，可是他只想過自己的生活，跟朋友一起經歷每個人生重要時刻。

至於麻利一直保持低調，未見她在社交網分享日本之旅的照片或留言，至於Tank則繼續沉醉於求婚成功的美好回憶中，昨日再上載新相，其中有AK和麻利緋聞後首張沒有其他人的「同框合照」，表情得戚的AK身邊正是輕托香腮的麻利。另外，Tank還大晒兩張「光豬六壯士」的照片，見AK和男友人疑似全裸，不過下身重要部位打格，並發文：「有人說，當超過三個男仔走埋一齊，智商會下降。」

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