《加菲貓》新動畫預告片曝光　兩大漫威超英齊獻聲

「加菲貓」相信冇乜人唔識，而新一部「加菲貓」動畫電影《The Garfield Movie》即將於下年5月上映，而首個預告片曝光，「BB版加菲貓」肥嘟嘟好可愛！

今次這部動畫與以往不同，屬前傳由童年時期的「加菲貓」講起，除了講男主人Jon Arbuckle和「加菲貓」怎樣遇上之外，亦有提及牠與失散多年的「流浪肥貓」父親Vic重聚。漫威（Marvel）兩大男星「星爵」Chris Pratt與「神盾局局長」森姆積遜（Samuel L. Jackson）將攜手合作為片中「加菲貓」父子配音。查實今次已非「星爵」首度為動畫配音，在《加菲貓》之前，他亦先後為多部動畫片包括今年的《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros.Movie）等配音。

而《加菲貓》之前亦拍過兩集真人版電影及一部動畫《加菲貓3D》（Garfield's Pet Force），當時「加菲貓」一角由美國男星標梅利（Bill Murray）配音，至於港版就由同樣「配音」經驗豐富的劉青雲聲演，他更在《加菲貓3D》中一人聲演兩個角色「加菲貓」及「嘉飛俠」。