五月天無懼上海8度寒流開騷　瘋狂出招氹粉絲

事隔4年，五月天《好好好想見到你》內地巡唱終於嚟到上海站，一連2周連開8場，共計36萬人朝聖，而首場演出亦於日前（12日）正式開幕。隨着《盛夏光年》前奏響起並隆重登場嘅五月天，獲現場粉絲熱烈歡呼迎接外，向來錫粉絲嘅五月天，更藉由歌聲送上「巨大暖包」，為現場粉絲抵禦上海嘅8度冷風，並喺台上分享對上海嘅思念：「終於回到你面前，不是作夢，在寒風吹之下，五月天用所有的音樂，喚醒你們所有的心、所有生命。」

五月天上海站演出一票難求，演唱會相關資訊亦頻頻登上內地社交網嘅熱搜，而首站演出五月天亦以《愛情萬歲》、《派對動物》、《離開地球表面》、《因為你所以我》將氣氛炒至最高點，驅走現場冷流。而從氣溫20度嘅台北，嚟到得8度嘅上海，巨大嘅溫差亦令怪獸忍唔住笑阿信：「你的圍巾總算派上用場！」同時更擔心粉絲凍親，特地加碼獻唱《小太陽》溫暖全場粉絲。

而時隔4年再次踏上上海舞台嘅石頭，亦忍唔住問一眾粉絲有冇掛住佢哋：「來的時候同事們說有甚麼好吃、好玩，腦中劃過很多畫面，最想就是你們。」瘋狂氹粉絲。至於身為首場開場嘉賓嘅白安，亦因為曾經旅居上海半年嘅關係，覺得親切之餘，仲獻唱《讓我逃離平庸的生活》、《剛好》、《是甚麼讓我遇見這樣的你》膾炙人口嘅歌曲。