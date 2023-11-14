陳淑蘭嬲方中信呃自己　暗示曾摑莫可欣：唔止一巴

陳淑蘭（蘭子）近日現身伍仲衡與周國豐的直播節目，大談感情生活、情緒病與自殘經歷、與張國榮、周星馳的合作點滴等，足足3個鐘大爆料！

蘭子直言已經5年冇拍拖，但好享受目前生活，每兩星期就去一次旅行，覺得自己根本唔適合結婚，屋企亦有十隻小動物陪自己，不愁寂寞。被問到拍拖次數，佢指十隻手指數得晒，初戀係做模特兒時嘅超級有米男友，同大部分前度都能做得番朋友，甚至連祈文傑嘅現任女友都係由佢撮合：「我唔會搞番我以前啲ex，我同你分就分！」當問到最愛係誘個，佢指：「當我同嗰個人一齊，我當時係最愛佢，竭盡所能去愛，但過咗就冇嘢、感覺冇咗。」

有觀眾問舊愛方中信惡不惡，蘭子回應：「惡唔惡睇吓你有冇得罪佢囉，唔得罪佢應該唔會惡嘅。」當時有傳係方中信現任太太莫可欣介入二人感情，令蘭子同方中信四年情斷，更有傳佢曾怒摑莫可欣，伍仲衡食花生問：「有人話你摑過人一巴喎，係咩事呢？」蘭子直認不諱：「唔止一巴，講完就算喇，但我至少答咗啦，係咪？」周國豐想知道詳情，蘭子就表示：「我好嬲係嬲個男人，嬲個男人呃我。」

她曾被指為情自殺，蘭子即特意澄清自己當年割脈，係因為1991年父親過身後有情緒病，曾狂燥、抑鬱、輕微社交恐懼、對任何事都提唔起興趣等：「我好驚尖嘢、好驚血，嗰時對好多嘢冇感覺，只要揸住好尖嘅嘢，見到血，我Feel到原來唔係靈魂飄緊，我係活着。跟住我開始歇斯底里，好似撞鬼，唔知發生咩事就會『呀！』好似啲人臨死，靈魂出竅，見到姑娘幫我打鎮靜劑嘅畫面咁。」

蘭子於代表作《家有囍事》中，表現令人難忘，更完美化身「金絲雀」不過蘭子就稱：「大家唔好叫我碌床，我依家五十肩，碌完我諗直接送去醫院。」又透露曾因「怕紅」而拒絕接拍《家有囍事》：「高志森搵我去半島酒店傾，嗰時我Daddy過身冇耐，我個人忽忽地，我同緊一個人拍拖，我好驚自己會紅，覺得會影響我哋感情。去到半島酒店，高志森話呢套戲有毛舜筠、哥哥（張國榮）、張曼玉（Maggie）……我問我拍完呢套戲會唔會紅，佢話梗係會紅啦，我話咁我唔拍喇。當時我好驚人群、好驚對人，驚出嚟見到咁多人，後尾高志森叫我做，話好難得有機會，我第一日開工感覺好似媽咪第一次帶小朋友返幼稚園。」幸好哥哥、張曼玉等全無架子、好體貼，令佢慢慢放鬆。

蘭子重提抽胃腩脂肪、打Botox消滅Pizza面等，但否認貪靚：「我咬肌比較大，打Botox係令肌肉瞓覺，嚿肌肉會扁，我依家冇乜效，兩個月唔夠就再打。講到曾因醫學美容遇意外，但並唔影響蘭子追求醫美嘅決心：「我出事因為遇到壞人，嗰時話Botox要醫生打，嗰條友夠膽扮教授，小喇叭！佢幫我打頸紋，又唔係醫生，亂咁打，啲神經線咪唔知去咗邊，跟住我開始有吞嚥問題，平時會自動分泌口水，但打完口水唔夠，吞唔到嘢。」她更一度因口水無法分泌，無法吞嚥而噎到，差啲窒息，主持問佢為何仲敢打Botox，佢就答：「佢唔係醫生嘛！佢死黃綠！專業梗係冇事啦應該，我都抽過胃腩。」