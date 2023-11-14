姬蒂碧金莎化身人形「海洋之心」賀里奧仔生日

11月11日是「光棍節」亦是荷里活「鑽石王老五」里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的49歲生日，當晚他舉辦大型生日派對賀自己牛一，一眾名人紅星包括舊拍檔英國女星姬蒂碧金莎（Kate Beckinsale）都有出席，而她特別戴上「壽星仔」的代表作《鐵達尼號》（Titanic）中的鑽石鍊「海洋之心」（Heart of the Ocean）巨型腰帶現身，勁有「heart」！

照片於網上瘋傳，立即惹來大批網民熱烈討論，其中有網民講笑：「我以為個老太婆喺結尾中丟咗佢（海洋之心）落海？」另有網民笑指擔心她戴咁巨型鑽石出街會招惹匪徒行劫。除了姬蒂之外，當晚一眾紅星包括Kim Kardashian、Lady GaGa、Beyoncé以及Channing Tatum等都有出席到賀。

另方面，近日有雜誌傳出里奧仔因拍攝電影《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）而與「前輩」羅拔迪尼路（Robert De Niro）鬧翻，決定不再和他及合作冇間的導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）再合作，原因是他認為自己受到冷落。據知他「呷」迪尼路醋，因為之前他與馬田合作的電影中，馬田都會全神貫注關注他，但自羅拔出現後，讓他感覺自己被冷落了，加上羅拔只要有任何跟他的問題都會提出，馬田都必定會站在好友羅拔那邊，令他覺得被兩位80歲老人家攻擊。