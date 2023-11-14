把握機會　歎期間限定白松露菜

作為一個美食家，就會知道來到11月，正值白松露當造的日子，高級餐廳紛紛推出期間限定白松露菜式，就連速食店漢堡都加白松露添味，想感受這顆白鑽的「味」力，就要把握機會。

西班牙之選

意大利阿爾巴地區的白松露質素首屈一指，荔枝角西班牙餐廳Rustico新任總廚Javier Gomez Barajas選用該地白松露，炮製出多款佳餚。經典之選有水煮日本蛋及西班牙馬鈴薯和傳統忌廉帕爾馬芝士意大利闊條麵，其他有布拉格水牛芝士及田園蔬菜沙律配胡桃油醋汁、生牛肉薄片配曼徹格羊奶芝士和提拉米蘇泡泡，每道菜會加入3至5克白松露，提升香氣和味道。除此之外，師傅亦推出特色西班牙番茄配醃鱈魚、香煎刺身級帶子配青豆蓉及西班牙辣肉腸、烤西班牙羊奶芝士配加泰羅尼亞烤雜菜沙律、脆炸新鮮時令海魚‧鱈魚及小魷魚和鴨肝‧野菌及雞肉西班牙飯等全新單點菜式，亦提供8道菜的嘗味菜單，配新出的西班牙雞尾酒，分外美味。

意式風情

風和日麗，最好一邊賞景一邊歎好酒好菜。尖沙咀意大利餐廳Paper Moon臨鄰近維港，天氣好時望住個海食飯，心情一流。餐廳在11月推出3道或4道白松露嘗味菜單，每道菜會配2至3克白松露，頭盤有意式牛肉他他或慢煮意大利雞蛋伴煙熏豬肉脆粒及薯仔泡沫，主食可選自家製意大利雲吞或意大利幼麵伴牛油及帕爾馬芝士，分量十足的主菜有澳洲M5和牛西冷或多利魚柳選擇，最後以白松露吉士伴白松露雪糕及焦糖作結，延續松露的餘韻。

只此一晚

為讓客人感受極致的味道，灣仔意大利餐廳Pirata只於11月29日推出季節限定的白松露盛宴，頭盤有配蘑菇汁和榛子的和牛他他及蘆筍白松露蛋奶撻。主食有阿爾巴白松露細扁麵和牛肝菌白松露意大利飯，前者配洋葱牛油汁，香滑富層次，後者由胚芽 Acquerello大米加帕爾馬芝士加菇菌，味道濃郁。主菜是白松燴雞胸肉卷，鮮嫩多汁，最後以白松露雲呢拿雪糕作結。想提升用餐體驗，還可加指定價錢配搭餐酒。

中意日之選

白松露除了配西餐，還可以有很多選擇，中環高級中菜廳The Chinese Library部分菜式如珊瑚菊花豆腐、百花蟹肉冬蓉羹和盆栽甜品等菜式配上白松露片，進一步提升滋味。意大利餐廳Cantina推出限定的牛肉他他配脆米片、榛子、蛋黃和白松露，帕爾馬芝士意大利飯配烤牛肝菌和白松露及意大利軟芝士配焦糖皮埃蒙特榛子和白松露。意日食府aqua會推出5道菜晚宴，包括有炙燒鹿兒島和牛、意大利飯、石鍋和牛西冷壽喜燒等菜式配白松露，客人更可配加入白松露調配的雞尾酒享用。至於尖沙咀意大利餐廳Vista則住應白松露扁幼麵，客人可配加黑松露點綴的雞尾酒Truffle Mezcal Negroni作配，各有特色。

漢堡添香

除了高級白松露宴，速食店Shake Shack為讓客人一嘗白松露滋味，由11月14日至2024年1月14日推出期間限定的白松露美食，品牌選用白松露製作醬汁，打造出白松露芝士牛肉漢堡、白松露芝士蘑菇堡和白松露波浪薯條，品嘗時除可配期間限定的檸檬特飲，也可來一杯紅酒或白酒，和升級的白松露漢堡慢慢歎。

時令升級

因應白松露的來臨，由現時至11月中旬，中環1111 ONES Restaurant & Lounge的遊歷者或遠征者菜單內含有黑松露的菜式，可加指定價錢升級至白松露，溫泉蛋伴薯蓉上批阿爾巴白松露片，味道即是昇華，到時亦會附送白松露甜品一客，讓大家再三回味。