盧鎮業做觀眾「樹窿」　黃梓樂冇信心拎金馬男配

電影《年少日記》晚上（13日）舉行慈善首映禮，一眾演員包括：盧鎮業、陳漢娜、韋羅莎、黃梓樂、周漢寧、梁雍婷及陳湛文等齊齊現身支持。盧鎮業受訪時表示電影題材沉重，對應近期社會嚴肅氣氛：「希望呢套電影可以搵到佢嘅觀眾。」他表示電影近月做了多場優先場，觀眾群中不乏心理治療師、精神治療師、社工及DSE考生等：「佢哋分享咗好多好私人嘅事畀我哋，好觸動，原來都有人覺得套電影係Hit中自己嘅感受，我諗真係要觀眾嘅參與，我哋呢套電影先叫做真正完成。」他坦言沒有去想票房數字賺大錢，只希望電影能接觸更多觀眾，令有需要的人願意去找合適的傾訴對象：「呢個月我哋不停謝票，謝票之後有觀眾會當面同我哋傾，亦有觀眾會傳訊息同我哋傾，講自己嘅經歷，呢一步係對本身有情緒需要嘅人好重要。」

他坦言感覺成為了觀眾的「樹窿」，身旁的黃梓樂亦表示同意，盧鎮業即大讚梓樂很有心：「佢今個月生日，搞咗個活動畀觀眾。」梓樂接着説：「因為我都想安慰多啲人，有一次謝票，有個姐姐話佢媽媽都係因為咁離開咗，所以我即刻試咗個Free hug活動。」憑電影入圍金馬獎男配角的他，被問到得獎是否生日願望？他笑謂：「冇可能得獎啦，因為好多對手都好勁，我只不過係個細路仔。」他表示現時心情不算緊張，至於會否出席頒獎禮要視乎安排，又笑言想穿西裝出席頒獎禮。盧鎮業則表示因要出席朋友婚禮，故未能現身頒獎禮，但會提早幾天到當地與觀眾見面。