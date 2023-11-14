梁雍婷再談廖啟智贈現金支持演藝路：意義唔喺錢度

藝人韋羅莎與梁雍婷昨晚（13日）出席有份參演電影《年少日記》首映禮。韋羅莎於台上指，現實中真的存在如戲中家庭那樣對待小朋友的情況，難以想他們是怎樣長大。她表示戲中她也有打小朋友屁股的橋段，坦言當中對小朋友所説的對白令她很難受也難以啟齒，小朋友在這樣的環境中成長，令她感到心噏。她受訪時表示希望這部電影能令大家更關心小朋友，要多慰問和關心：「可以參與一套咁有意義嘅電影真係好榮幸好開心，係我拍戲以嚟暫時最沉重嘅一部戲，看嗰陣一直覺得自己會喊，但又冇喎，直至去到片尾出字幕，啲淚水就湧出嚟，這部戲嘅後勁真係好強勁。」身為母親的她，坦言電影令她現在對小朋友會多一份關心：「會多咗鼓勵小朋友講出口，將自己嘅感受講出嚟，感受呢樣嘢係冇分好定唔好嘅，依家好開心，佢會願意話畀我聽『我唔開心，我不要媽媽返工。（你點答？）冇計，媽媽要搵食，哈哈！」

另與梁雍婷提到她早前到電台受訪時，透露恩師廖啟智曾經給過一個裝有錢的信封，以鼓勵她繼續追尋夢想，最很更忍不住哭了起來，她解釋説：「因為少喺公開場合講自己嘅內心感受，第一次分享呢件事，都估唔到情緒嚟得咁突然。（信封入面裝住幾多錢？）唔記得啦，因為意義唔喺錢度。」她坦言在自己甚麼都不是的時候，有一位老師在你的夢想路上給予指引、扶持和帶領你，鼓勵你不要緊慢慢來，努力去試，這是一種安慰，問到覺得現時的成績能對得起恩師？她說：「我都唔知，我覺得係冇一個答案嘅，演員最重要係喺每個作品上做好本分。」

她透露自己有份參演的電影《不日成婚2》即將上映，加上《年少日記》及同樣上映中的電影《白日之下》，意味着會同時有3套自己參演的電影同期上映，對此她直言十分高興，問到對《白》的票房是否滿意？她指團隊希望有更多觀眾入場，希望能面對面與大家分享感受：「琴日做咗個包場問答環節，有當時住喺嗰間院舍嘅朋友分享，佢哋嘅憤怒你一入去就感受到，好開心有咁多觀眾入場，令新聞重新再報道。」她期望社福界的制度能變得令院友更有尊嚴及更公平。