林作抽水姜濤開名公審事件　直言粉絲過激有影響

近日男團MIRROR人氣王姜濤因為在社交網公開網民帳號，遭到網民公審。而一向有「抽水王」之稱的網絡紅人林作，今日就在社交網發文表示自己連日來收到唔少網民要求佢以專業角度粉絲此次事件，他直言：「我真的第一次意識到這麼多人不喜歡他，比我的Haters還多。」對於網民提出姜濤公開網民帳號的行為是否不妥當，他就做出個人看法：「表面按照這個罪行的要求來說，只要符合《個人資料（私隱）條例》中犯罪元素，包括披露個人資料、未獲資料當事人同意和披露目的是為當事人和家人蒙受心理傷害，或罔顧其受到指名傷害，已屬違反條例規定。心理傷害、感到羞辱，就已經中。」

但由於女事主的社交帳號原本就已經是公開，當中亦有列出自己的姓名、職業、學歷等資料，有網民認為不算侵犯私隱，他就表示「我就這麼看法律條文，要說他的做法中了條例要求，也合理。原因是最重要的樣貌、名字、社交媒體帳戶（非你班Hater假帳戶，看似真人），都被他幾何級數放大了。即使原本是Public，但Public和變廣傳是兩個程度。法律條文也似乎沒有寫明資訊需要原本是隱藏的資訊但被罪犯挖了出來。」隨後他又指出要視乎事件的嚴重程度來定性該事件，姜濤今次點到即止，又有道歉並刪除貼文，就應該不夠控告。

不過，他亦指出粉絲的過激行為有機會影響事件的嚴重程度：「他作為公眾人物的影響力比一般人大太多，即使比較小程度的起底都等於一個普通人全力的起底。如果他的粉絲真的令她出了甚麼事，那麼執法部門要檢控的壓力可能就很大了。希望大家都最後沒事。」