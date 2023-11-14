何依婷公布婚訊首現身　爆男友求婚太突然個腦空白一片

藝人何依婷今日（14日）現身無綫台慶劇《新聞女王》宣傳，剛宣布婚訊首次現身的她獲佘詩曼送上祝賀，她甜笑冧爆答謝祝福。受訪時談到求婚經過，她大方透露：「其實我哋有傾過（結婚）嘅，不過有日喺我唔為意下同啲朋友約我出去下午茶，結果就求婚喇，佢買咗束花單膝跪地咁。（日後應該點稱呼你？）佢姓林，但我呢世都仲係何小姐。」

何依婷指當時太突然兼驚喜，自己腦內一遍空白，根本聽不清楚「求婚宣言」：「好彩有人幫我拍咗片，可以慢慢睇番。」至於確實婚期及細節，她笑說：「今年雙春兼潤月，所以一定趕喺農曆新年前，同埋我唔想大排筵席，所以會同家人飛往東南亞，揀個小島簡簡單單搞，等一切落實咗我會公布。」

原來早於6月她已與未婚夫飛往巴黎影婚照，然而8月出席公開活動時，她才公開認愛。當記者笑指她呃人時，何依婷解釋：「唔係有心呃大家，只係我比較怕醜，唔習慣做啲咩都要分享，有晒計劃、知道點做先同大家講啫。」談到婚後會否拒絕拍親熱戲，她答說：「我哋都想有自己嘅事業，親熱戲我諗最主要係睇劇本，劇情需要冇得話唔拍，佢（未婚夫）好支持我，係大方同明白事理嘅人。」至於生B，她表示一切隨緣：「係上天送畀我哋嘅禮物，如果嚟到冇得話唔要。」

另外，何依婷於《新》劇預告內，被潑紅漆搞到到「一身都係」且一面愕然，她透露：「我叫對方想潑就潑過嚟，一take過搞掂比較自然啲，不過我返屋企沖涼，洗咗兩三次先OK，日日返工手指罅仲有殘餘物。」