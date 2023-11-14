佘詩曼預告有激情戲挑戰電視尺度　嗌何廣沛做BB

藝人佘詩曼（阿佘）、李施嬅、何依婷及何廣沛等，合演的無綫台慶劇《新聞女王》即將推出，台前幕後今午雲集電視城出席記者會。台上有份參演的鄧智堅大爆阿佘「萬歲」請食鮑魚及燉湯，相當豪氣！阿佘則自爆由於今次角色強勢兼霸道，故私下經常相約拍檔們食飯及唱K多作溝通，以減低隔膜多作了解。

阿佘相隔7年再返娘家拍劇，戲中扮演Man姐的她氣場勁，對自己及同事要求也得高，與馬國明分成兩大黨派明爭暗鬥，她直言拍攝過程相當愉快兼好玩。談到開工頻頻「萬歲」，她笑說：「最緊要大家開心啫，一班演員喺劇中新聞部拍攝咗成個月，尤其啲年青演員由朝到晚15、6個小時，令我諗番起當年嘅自己，好彩大家都好努力同堅持。」

她又坦言今次演員表上有多位從未合作過，當中包括與自己有感情線的何廣沛，並預告將上演激情戲挑戰電視尺度！她大讚當時為修身操肌、每日只食白烚雞肉的何廣沛謂：「佢好努力，監製講笑咁恐嚇佢，話得3星期畀佢準備，否則換人頂上。（點同佢變熟啲？）特別照顧佢，叫佢做Ivan BB（何廣沛角色名字）。（覺得佢身形同演技合格？）當然覺得好啦！」而預告片中發現其中一場戲她被人用槍指頭，阿佘坦言；「當時嘅環境令我有啲驚，現場有好多人，監製想我有『釘姐』嘅感覺，所以特別營造效果。」