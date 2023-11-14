Lolly Talk月尾開騷　自爆嘉賓具「紅館」級數

女子組合Lolly Talk 8位成員包括Tania、阿妹、Yanny、Elka、Ah Yo、Sinnie、阿蛋、Mei Mei今日（14日）現身尖沙咀出席聖誕活動開幕儀式。Tania表示因舊患復發，故右手尾指和無名指需要包紮，她説：「之前搭車唔少心撞傷手指尾，本來好番，不過最近又復發發炎，又腫又痛，所以為咗今日活動貼咗張可愛圖案嘅膠布。」她表示醫生已為她安排好處理受傷尾指的方案，笑言不會影響稍後的演唱會演出，身旁Sinnie即表示見她日前綵排時也沒有影響。

談到月尾的演唱會，她們表示綵排順利，雖然行程緊密，但她們叫粉絲不用擔心，笑言一定有充足時間休息。問到演唱會嘉賓？她們表示兩場會有不同嘉賓，更形容是「紅館嘉賓的級數」，不過就先賣關子不開名，只透露是一個單位。

另談到聖誕將至，她們坦言現時以演唱會為重，未知會否有時間放假，但直言會8人一起過。至於阿蛋就表示自己重儀式感，笑指或者會扮聖誕老人，其他成員即紛紛爭住要扮聖誕鹿和聖誕禮物。問到聖誕節都不用拍拖？阿妹即表示有7姊妹已經夠，到時會煮聖誕大餐給大家，問到她們會否很Dry？阿妹笑謂：「我哋8個嘅關係好好，仲親密過男女朋友，有時都怕會閃親其他人。」