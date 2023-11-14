東冲有料到：去蘇梅島入住周杰倫都喜歡的五星酒店

這間在蘇梅島的酒店就連鼎鼎大名的周杰倫也曾入住，圖中是他所下榻的Two Bedroom Villa泳池。（胡慧冲提供）

為了拍攝自己的電視旅遊節目，約一個月前曾到訪蘇梅島取景，有關內容將於節目最後三集播出。

意想不到的是，沒相隔多久自己剛又去了蘇梅島一趟，這次是因為有酒店作出邀請，讓我試住及給予意見。

這次刻意地不安排緊密行程，主要在酒店食、瞓及攤抖。

這陣子工作實在太忙碌，完全沒有休息時間，於是趁機偷閒一番。而且之前在蘇梅島拍攝的內容還未出街，實在沒有必要迫得自己太緊。

入住的Kimpton酒店是美國品牌，除蘇梅島外，於泰國曼谷亦開設了分店。他們特意為我安排了一幢Pool Villa，從泳池向外望便是無敵海景，布置走型格路線，而浴室廁所則散發很Chill的感覺。

他們更帶我參觀了周杰倫曾經入住的一間Two Bedroom Villa，面積達6,000多呎，十分寬敞華麗，據說周董曾經入住兩次！

住在這類大型Resort，通常居住的房間往往跟餐廳及其他設施相距太遠，出入都要叫電動Golf車來接送，往往有浪費時間之感。不過這間Resort卻沒有如此煩惱，無論數個餐飲地帶及泳池均可徒步到達，毋須Call車。這裏亦設有大型Spa，所使用的用品都是泰國著名HARNN品牌，就算足不出酒店，都有豐富的享受及體驗。

雖然入住之時適逢是蘇梅島的雨季，但正如人生一樣，不好的事情不會永遠持續，雨只下了一陣子便停了。我也趁青春留倩影，在酒店內拍攝了多張相片。這間酒店給予我舒服及安寧的感覺，並且更難得地有充足時間試用當中所有設施。值得一提係，酒店知道我是一名占士邦粉絲，特意安排了相關主題的美食，還讓我在房內可自製Dry Martini Shaken Not Stirred，絕對大感滿足！這次充電之旅真的難忘，充電完畢後，又要繼續上路！

胡慧冲