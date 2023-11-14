李幸倪一年谷五首歌　女歌手呼聲高：「全力以赴到最後一秒」

英皇歌手李幸倪(Gin Lee)推出本年度壓軸派台作品《哭泣健康指南》，將大家視為軟弱的哭泣，轉化成能量充值擔當。此歌就如一部哭泣指引，凡事保留一定溫度，別讓顛沛的生活磨減個人觸覺。同時趁空檔時找個無人之境，放聲大哭一場。這次MV以動畫方式呈現，原來Gin一直很想這個嘗試，她謂:「今次呢首歌係好適合，所以都好開心可以搵到本地一個好著名嘅插畫家Mickco一齊去合作，令到呢一首歌更加有趣。」她透露因為歌曲的音樂、題材，讓她有一種初心、童真及童話的感覺，促使她有動畫MV的想法。

歌曲是Gin今年第5首派台作品，她坦言從未試過這樣密集式出歌，她笑言不知道自己是否今年產量最多的歌手，但今年肯定是自己最勤力的一年，「年頭到年尾冇停過去做歌，除咗呢5首歌，其實仲錄咗好多其他嘅歌係放咗喺度，遲啲會再陸續同大家分享。眨吓眼就一年，好滿足，過咗一個多產、勤力、充實嘅一年。」最重要的是今年作出很多不同的嘗試，「每一次嘅歌都有唔同嘅題材、唔同嘅班底，好似一年內滿足晒咁多唔同嘅願望，之前未試過嘅嘢，今年可以一次過試晒佢。」

臨近年尾，亦是為一年下來作個小總算，Gin回想今年年頭為自己所訂下的目標，「就係一路講緊希望今年可以出到4至5首歌，喺年尾嘅時候可以出多一首歌，我覺得都兌現咗一個畀自己嘅目標。」

至於頒獎禮，她坦言希望有好成績，為一直以來努力的團隊及合作過的單位有交代，其餘就交給「宇宙」，「我相信努力係有回報，都好希望可以代表今年所有同我合作過、為我付出過好多精力、時間嘅團隊同埋同事，可以攞到好成績同埋肯定。仲有兩個月嘛，會繼續全力以赴到最後一秒！其他就交畀......交畀邊個好呢？交畀宇宙啦，哈哈，我要做嘅嘢就盡咗力去做啦。」