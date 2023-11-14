磯山沙也加 熟乳再發育

踏入青春期，人嘅身體會發育得特別快，而女仔嘅胸部通常喺8歲開始長大，約18歲就差唔多大定。不過，凡事都有例外，喺日本寫真界，就有位剛剛踏入40歲嘅天后級女優，話自己個胸仲喺度持續發育中，佢就係磯山沙也加！

脹咗挺咗

喺演藝圈入面，有唔少年過40歲但狀態Keep得好好嘅女星，論吸引力，一啲都唔輸畀啲後生女，好似寫真天后熊田曜子，結咗婚生埋小朋友，依然將自己操到弗一弗，之但係比較起嚟，磯山沙也加更厲害，家陣仲有本錢出寫真，真係唔到你唔服！

以親切見稱嘅沙也加，迎嚟40大關，但面上冇流露出絲毫老態，只係氣質帶幾分成熟韻味，每次出鏡都容光煥發。講到身材，沙也加屬於豐滿型，但又唔算肥，上圍仲好似比之前脹咗同挺咗，難怪佢會話自己對波好似持續發育緊。

茨城之寶

個樣睇落好後生嘅沙也加，查實喺寫真界發展超過20年，連寫真天后杉原杏璃同熊田曜子都要叫佢一聲師姐！憑住天使面孔同巨乳身材，佢好早喺寫真界成名，跟住殺入藝能界發展，拍過好多電視劇，亦主持過唔少綜藝節目，更因為本身受家族影響，自細就成為棒球迷，所以特別受棒球節目歡迎。

由於沙也加人氣勁，形象又夠健康正面，喺2006年獲家鄉茨城縣委任為茨城​​縣大使，直到依家，佢依然會拍片介紹家鄉有乜吃喝玩樂好去處，稱得上係茨城之寶。