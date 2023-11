藝人黃心穎剛結婚成為人妻,其家姐黃心妙則積極主攻社交平台吸人氣,早前網上大玩水着放題的她,再獻新猷分享了一張由兩張火辣性感相合成的組圖,見她穿上一條墨綠色屌帶低胸迷你裙再配搭黑絲襪,躺在床上大晒驕人身材,相當火辣性感。她發文指:「Photo Hunt. See if you can spot 5 differences. #應該至少有4個不同處 #自娛自樂一下」有網民搞笑回覆:「我已經放到最大張相了,找不到」。