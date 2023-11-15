【是日通勝】

農曆十月初三

癸卯年 癸亥月 丁丑日

吉時：中午11時至1時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、會友、補塞

忌：行喪、安床、置產

幸運方向：坐南向北

幸運數字：16、30、33

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：努力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

金牛座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

雙子座：健康運一般，但亂吃保健品隨時弄巧成拙。

巨蟹座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

獅子座：財運上升，有閒錢要多做好事，利人利己。

處女座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

天秤座：心態正面可帶來好運，遇麻煩要保持鎮定。

天蠍座：易跟身邊人鬧分歧，放軟身段可化解矛盾。

人馬座：健康運最強，保持心境平和，身體會更好！

山羊座：工作表現遜色，只能怪自己做事不夠投入。

水瓶座：包容不等於縱容，要給伴侶說明你的底線。

雙魚座：得到幸運之神的眷顧，感情生活如魚得水。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）鼠 行大運

（跌）羊 有損傷

鼠：好運降臨，今天易有意想不到的美事。

牛：做事得心應手，但謹記千萬不要自滿！

虎：面對誘惑要冷靜，已婚者勿搞三搞四。

兔：有吉星守護，各種不順之事統統遠離。

龍：壓力大，無論做甚麼都覺得寸步難行。

蛇：活力十足，工作方面能取得重大突破。

馬：工作進展遇阻力，一整天都愁眉苦臉。

羊：是日沖煞，易受傷，外出要注意安全。

猴：單身者加把勁，易跟意中人修成正果。

雞：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

狗：謀事不宜高調張揚，提防小人放暗箭。

豬：有財來財去之象，謀事切忌掉以輕心。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

橫樑壓頂陷阱

除了住所結構呈現出來明顯的橫樑，在居所裝潢設計過程及擺放家具時，可能不慎會營造「橫樑壓頂」局面，對生活及工作也有所影響。

‧睡房地台注意高度

近年非常流行睡房的地台設計，升高的地板內增加儲物空間，實在也解決了不少人的煩惱。不過，凡事不宜過分，設計地台時最好要考慮空間的整體規劃，特別是和天花板的高度距離，而睡房是長期休息的區域，更需注意兩者的高度差距。

‧窗台睡床橫樑壓頂

不少朋友會把睡房窗台改建成睡床一部分，其實風水上這種做法有欠穩妥，除了因為太接近窗戶有損健康，窗台為凸出的建築物，睡在上面心理也欠安穩；而窗台對上通常有樑，彷彿被長期壓着身體而睡。如果無法更改，至少要留意窗戶氣流及天花橫樑的問題，必要時應封窗，也可使用吊頂方法將橫樑隱藏修飾，減少煞氣衝擊。

‧吊櫃面積不宜過大

房子玄關走廊大面積裝置吊櫃，容易令空間昏暗，在玄學上也影響住所氣流走動，更應避免收窄大門納氣口空間，影響財運。至於梳化及餐桌對上位置，也要因應面積合比例地裝置吊櫃，以免受橫樑壓頂問題影響。