星玄｜陳嘉慧上載甜蜜慶生相　富貴老公首次現真身

今日係11月15日，農曆十月初三，宜祭祀、會友、補塞，鼠就係最旺生肖，將會有好運降臨，今天容易有意想不到的美事。今年27歲嘅無綫小花陳嘉慧（Erica），喺上個月完成人生大事，同圈外男友Calvin拉埋天窗，亦有傳老公家勢顯赫，正因另一半係圈外人，所以低調舉行婚禮，但係陳嘉慧想低調都唔得喇，事因佢喺劇集《你好，我的大夫》，畀半裸吳偉豪奪去對方婚前最後螢幕之吻，播出後即刻引起熱議，更帶動佢人氣急升，「人逢喜事精神爽」嘅陳嘉慧真係好事連連！

在11月7日，她於社交平台的限時動態晒短片放閃，更開了老公「全相」，原來Erica為老公慶生，短片中的她向老公送吻，更以xiabb稱呼老公，並留言：「Happy Birthday！HBD my xiabb！」。

今日嘅幸運星就係雙魚座，會得到幸運之神的眷顧，感情生活如魚得水。呢幾年愛情生活都圓滿嘅方力申，正正係雙魚男，與畫家女友Maplel公開戀情已有一段時間，不過女友曾有不快經歷，所以一直高度保護女友，但舞台劇導演張可堅就踢爆二人拍拖睇騷，更讚Maple既文靜又靚女，最難得是甘於做小方背後的女人。