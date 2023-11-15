地上最強收藏家！尊特拉華達收藏飛機泊入屋？

上星期為大家介紹了好多國際巨星的玩具收藏物品，而以下介紹這位巨星仲勁，竟然收藏飛機如「集郵」！

他就是荷里活男星尊特拉華達（John Travolta），早於22歲已擁有飛機牌的尊，熱愛飛行，平時愛以「飛機」代步。曾經為了宣傳一間航空公司而親自駕駛一架民航飛機來港宣傳。而他一共擁有5架飛機，有民航機也有私人飛機，他位於佛羅里達州的家中特別設有私人機場來停泊這些心愛寶貝，認真誇張！

尊哥的嗜好奢侈之外，「紅女巫」Elizabeth Olsen妹妹Mary-Kate Olsen亦花了大量金錢來收集大師名畫，而美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）同樣愛收藏當代藝術品，而大部分都是出自女藝術家的作品。

古怪收藏家

美國天后珍納積遜（Janet Jackson）收藏的物品就更古怪，她愛收藏「豬仔錢罌」，至於是甚麼原因要收藏「豬仔錢罌」，她曾解釋：「我一直都想搵個嗜好，所以我決定收藏『豬仔』。」不過由於好多人得知她的嗜好後開始送贈各式后樣的「豬仔錢罌」給她目前已有數以百計，最後她只好將這個「特殊嗜好」放棄。

珍納積遜「收藏品」古靈精怪之外，西班牙女星彭妮露告絲（Penélope Cruz）仲古怪，她偏愛收藏衣物的「衣架」，據知她至今已收藏超過500個「衣架」。