黎諾懿甘屈身餐廳做打雜　自知性格要強拍劇要做男一

藝人黎諾懿由幕前走到幕後，近年在飲食界大展拳腳，兼且愈做愈瓣數多，只是做生意有一大原則，就是寧獨資不合夥，笑言：「要死都要死喺自己手上」，亦因愛做主性格，他不諱言劇集配角一律免問，不介意被指寸，只最怕被人睇低。

黎諾懿由電視劇當男一及主持，發展到轉戰幕後任節目監製，現時更兼任飲食集圑的「創意總監」，日前他現身任「打雜」的餐廳接受專訪，問到是否改口叫有份投資集圑的龔嘉欣做「老闆娘」，他就話：「咁又唔使，佢係負責蛋糕嗰部分，我就係主理集圑嘅創意總監，好似唔同範疇喎。」見他和現場的餐廳員工打成一片，完全沒有「高層」架子，他又謂：「除咗清潔外，我乜都要做㗎，連餐廳出面嗰條LED隧道都係我搞嘅。」又透露為拓展生意額，打算優化餐廳的戶外場地改為酒吧，希望開夜市吸客。

諾懿身兼多職，覺得最辛苦的工作是做爸爸，謙說年屆43歲，體力已大不如前：「老實講，我全身冇一忽肌肉係唔痛嘅，大仔重到好似舊石頭咁都要照抱，細仔就要玩摩天輪，舉高佢凌空飛，雖然我唔係老，但如果我仲喺30幾歲會好啲囉。」不過他有信心10幾年後就回復自由身：「因為我都係仔，當年我10幾歲時都走咗去，唔再黐阿爸阿媽，所以依家要好好享受個仔肯黐自己嘅日子。」更預告自己的退休生活，或者和太太在海邊開民宿過日辰。

問到廚藝了得的他為何不計劃開私家房，他就話性格問題，指出錢出力請朋友食飯絕冇問題，但朋友間講錢多數失感情，他直言：「同朋友夾錢就會有好多拗撬同計數，所以做生意我一定獨資，要死就要死喺自己手上。」道理放在拍劇上也一樣，如邀他任男二，他必定推辭：「我又唔係視帝馬國明，亦都唔係梁朝偉先生嗰啲攞咗國際獎項被肯定咗時，人哋會覺得跌番落去做男二，加上我又減產，啲人可能會覺得我愈撈愈唔掂，咁不如唔做。」

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場地提供:Kew+