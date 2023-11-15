周末好去處　聖誕童話世界

姆明雪國奇緣

白色的姆明憑住萌到爆的外形成功俘獲不少人的芳心，愛他的你可不要錯過馬鞍山MOSTown新港城中心由即日起到2024年1月1日舉辦的「The MOST Wintry Wonderland 姆明雪國奇緣」。設有3大打卡區還原超人氣姆明世界，包括「毛毛姆明遊樂園」、「北歐浪漫小木橋」和「冬日姆明屋」，可以同全球首個3.5米高充氣毛毛版姆明影相。想一展身手的朋友更可以參與「姆明大冒險互動遊戲」，透過遊戲屏幕及指定動作於限定時間內幫助姆明避開障礙物及收集花朵。而於平安夜及聖誕節當日，姆明人偶將會驚喜現身 MOSTown新港城中心與大家見面。

北歐聖誕小鎮

由即日起至2024年1月1日，將軍澳坑口東港城商場1樓中庭將會化身成IKEA 聖誕小鎮，設有多個聖誕主題打卡位，包括全港首次出現的「巨大化」FABLER小熊、創意IKEA木箱組合聖誕樹裝置、滿載聖誕新品的小屋；更設有聖誕明信片活動，印上特別設計的聖誕圖案印仔，將最窩心暖意的聖誕氣氛傳遞出去！小鎮內亦設有美食站，讓大家品嘗經典瑞典美食，分享滋味，包括蒜香燒烤味爆谷、玉桂卷配蘋果松子玉桂醬和香芋餡小熊包。