【簡潔生活學】學園藝「種」出好心情

自從10月底回港後一直忙忙忙，除了參與某電視台拍攝一個家務比併節目外，月初也要主講日本《整理收納顧問2級認證》（香港區）課程。不過，當中有一件讓我感到很有意義和值得分享之事，就是我參與了一個「園藝治療工作坊」。

在機緣巧合下，認識了一位園藝治療師Carrie Chu，她除了是香港及台灣的註冊園藝治療師，也是一位日本和諧粉彩正指導師、美國禪繞畫導師等等，她創立的「籽蕾.賢聚 Green Thumbs」，經常舉辦各類型的藝術治療活動，而今次我就代表收納服務公司，贊助北角一間長者中心舉辧一場「玻璃瓶小花園」工作坊，目標是希望讓一些患有認知障礙症長者，加強認知訓練、小手肌訓練及增加社交生活。同時也鼓勵照顧者一起參與，藉學習園藝，紓緩生活上的壓力。

熟知我的朋友，也知道我有位自閉症兒子，所以作為照顧者，我明白當中的苦與樂，希望今次活動，讓一班老友記和照顧者在製作過程中，明白到生命的意義，同時與家人一起留下美好回憶。

這次製作玻璃瓶小花園，對我而言是一次新嘗試，雖則我也有學習日本花道，但跟製作小盆栽大不同，論難度、造詣、觀賞度當然不及傳統花藝，但最大特點是可永續發展，當然你要小心護理，適當日曬、澆水、修剪和施肥。

至於今次參加者雖是一班患有腦退化的老友記，但我覺得他們非常精靈可愛，可能忘記了些步驟，但只要提多一兩次，都能夠完成。其實除了長者外，也很適合小朋友參與，因為每天照顧着「小花園」，看到植物的成長和變化，能感受到生命力，期待新一天的來。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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