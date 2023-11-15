姜濤公審風波持續發酵　女事主出Po澄清：被冒充身份！

男團MIRROR人氣王姜濤早前喺社交網公開咗一名女網友帳號，引嚟一眾「姜糖」圍剿該網民，雖然事後姜濤出Post認錯道歉，不過事件至今仍然引嚟唔少網友熱議外，該名女網友亦於尋晚（14日）出Post稱自己被人偷相開假帳號，即使已經將帳號轉名及改成私人，亦難逃「姜糖」嘅惡意打擾：「但連日繼續受姜粉追蹤和打擾！」

該名女網友透露，希望一切欺凌行為可以終止：「無論是欺凌攻擊我，還是姜先生的，我都不喜歡，一樣難受！從來討厭欺凌也反對欺凌，這點從沒變！」、「雖然，到今日我仍覺得很震撼和無法了解為何會發生這些事，但只想說：『希望姜先生和我都可（以）各自身心安好，也許大家都不好受，也許都仍（然）很大壓力，但願可（以）有空間可（以）冷靜和療愈身心，祝福他也請保重！」此外，該名女網友亦喺留言區補充自己身邊亦都有「姜糖」嘅朋友：「但她仍是會關心和支持着我的，她是很好的。」、「多謝沒欺凌我和關心支持我的好姜粉！另外，希望你哋嘅善良可以繼續，請安心表達。」

原文如下：

公告：本尊知道當晚已被人偷圖開假ac，亦早預計了會有人冒充身份回應，本尊無法了解各狀況！

當晚雖然很震撼也很亂，只為了減少不必要的誤會和再太多打擾攻擊及出於保護各人，希望早日回復平靜如常而ig轉名和setting。但連日繼續受姜粉追蹤和打擾，根本改名都無用！

而為免再有花生料令事件繼續發酵，暫時不會回應什（甚）麼，而特設這公告，以正視聽，除了為發表這公告而表達外。這個月（11月），本尊會神隱：基本上不會接受或聯絡任何傳媒類的人士的，如日後再有什麼回應都可能是假的。

希望事件的影響和攻擊欺凌可真的終止：無論是欺凌攻擊我，還是姜先生的，我都不喜歡，一樣難受！從來討厭欺凌也反對欺凌，這點從沒變！

雖然，到今日我仍覺得很震撼和無法了解為何會發生這些事，但只想說：希望姜先生和我都可各自身心安好，也許大家都不好受，也許都仍很大壓力，但願可有空間可冷靜和療愈身心，祝福他也請保重！

最後，也多謝各界關心和支持我的朋友們！真心多謝大家，抱歉可能仍很亂，打得1999，希望大家明我的意思，多謝大家！祈禱！