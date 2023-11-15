陳茵媺聖誕節帶仔去到深圳玩　順道探陳豪班

藝人陳茵媺（Aimee）今日（15日）出席聖誕活動，Aimee直言十分喜歡聖誕節，最難忘是小時候和父母在加拿大過白色聖誕。而今年聖誕節，她和3名子女會到深圳探望正在當地拍劇的老公陳豪，一家人更會在當地歡度聖誕和除夕，Aimee表示：「呢個節日一定要一家人一齊過，我都希望我嘅小朋友同我一樣有個好美好嘅回憶。」

Aimee還透露會負責全家人的聖誕禮物，問他老公那份禮物是否最難揀？她表示：「會更加會花心思，揀禮物唔在乎平貴，會睇對方嘅需要，例如買一件佢鍾意衫或旅行篋，同埋我最鍾意小朋友親手製作嘅禮物，佢哋會設計張卡，又會填顏色同寫字，囡囡就會自己做啲小禮物。」

提到陳豪日前在深圳逛超級市場被網民野生捕獲，Aimee指兩人也很喜歡逛超市購買新鮮食材回家下廚，她說：「我哋好注重小朋友嘅飲食，所以會自己去買，通常啲大廚都係自己去買食材，依家興住家男。」

問Aimee是會否出席TVB的台慶頒獎禮？她反問：「係咪要有提名先可以出席？我又冇諗喎，有得提名當然係好事，但唔會太畀壓力自己，我都好開心拍咗一套劇，已經覺得得到獎，不過有提名有獎就緊係開心啦！」