Aurora Zenith Residence融入火燄山　面向世界級奇觀

人是視覺動物，看見美麗的事物，心情會變得舒暢，還能擺脫煩惱的枷鎖，特別是天然生成的大自然奇景，不但教人嚮往，更會觸動設計師的神經，孕育出各種奇思妙想。正如今次介紹的概念別墅「Aurora Zenith Residence」，巧妙地融入世界級地質公園，沒有半點違和感，甚至給這鬼斧神工的奇景帶來畫龍點睛的效果！

玫紅色別墅

由Niyaresh Studio Design設計的「Aurora Zenith Residence」，是一幢以甘肅張掖國家地質公園為據點的豪華別墅，該處的七彩丹霞地貌群，遍布色彩奇異的岩石，連綿起伏，有的似千層餅，有的似大扇貝，於斜陽映照下，一片火紅，令人聯想起小說中的火燄山，因而被列入「世界十大神奇地理奇觀」。

從預想圖所見，採用玫紅色為主調的「Aurora Zenith Residence」，被火紅的岩石和丘陵包圍，又互相映襯，其外形則模仿丹霞的山脈奇景，蜿蜒曲折，又融合了未來主義美學；另外，平滑的屋頂，高高低低，錯落有致，像一片片巨型花瓣，猶如給景區錦上添花。

依岩層而建

室內方面，客廳、飯廳、睡房等生活區一應俱全，而由於別墅的一側依岩層而建，設計師乾脆以岩壁取代人工牆面，視覺上更具質感；同一時間，又以大面積的落地玻璃窗代替石屎牆，不但有助引入自然光，使室內空間變得開揚，亦令屋內人毋須走出戶外也能欣賞周邊的自然景觀。

為了進一步加強室內的空間感，設計師又刻意減省一些累贅的裝飾，家具款式以弧形、矮身、淨色為主，跟中國水墨畫的留白有着異曲同工之妙。順帶一提，客廳內鋪了潑墨地氈，又以奇形怪狀的石器和陶瓷花瓶作擺設，呼應戶外的奇景，體現了設計者熱愛自然的心思。