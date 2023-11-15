施匡翹唔知自己入圍爭歌后　周殷廷下年執導3套戲

歌手施匡翹（Zaina）與周殷廷（Yan Ting）今日（15日）分別到新城電台接受訪問，宣傳新歌。

施匡翹（Zaina)剛推出了新歌《Savasana》，邀請了香港說唱歌手Heyo創作及客串聲演Rap部分，稱新歌名字的靈感來自瑜伽動作大休息，希望聽眾可以放鬆一下。談及Zaina今年有份角逐我最喜愛女歌手，透露今年是她首次出席叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，覺得很開心說：「我都係啱啱先知我有份參加競選，係有個fans同我講話佢投咗我票我先知，我覺得好開心，亦都有拉票。（好想贏？）都係做好音樂先，主要係想透過音樂畀人認識自己。」講到聖誕節，Zaina指會考慮舉辦聖誕派對，與粉絲一起慶祝：「已經好多Fans投訴，而且都好耐冇搞，我都想搞個派對同啲歌迷一齊慶祝，答謝佢哋。（有冇幻想過聖誕同男朋友一齊過？）以前有，會想希望畀人照顧，但依家太忙，冇時間。」問到明年目標？Zaina說：「我都係希望做好歌嘅質量先。」指希望與填詞人黃偉文合作。

另外，Zaina表示最近重返校園，現於理工大學就讀Language and Communication，為期3年：「我之前讀幼兒教育課程，雖然攞到個牌，但差一年先完成學位課程，所以我好希望可以完成一個學位，咁我自己又好鍾意文字，就揀咗呢個科目，我依家主要係返夜校。」指自己因放學太晚會經常吃消夜，開始有點發福。

Yan Ting則稱過往推出了不少抒情歌，而今次的新歌《Louder》主要是唱給自己聽，歌曲的主題為無聲納喊，指現在大眾都無視別人的努力，只喜歡關注別人的八卦，因此才想唱出這首歌。談及新歌MV裏有不少裸露身體的鏡頭，問到是不是為MV特別鍛煉操肌？Yan Ting說：「唔係，我唔會為咗MV特別去減磅，我本身就有做gym嘅習慣，不過其實我自己唔鍾意，但我將佢當做一個修煉，做gym對我好，所以我會堅持做。」原來Yan Ting極度自律，堅持了生酮和低碳飲食12年，稱每天只吃一餐，並空腹運動。除了幕前工作，同時會兼顧幕後工作的Yan Ting透露明年將會執導三套香港電影，分別有懸疑主題及動作類電影。