郭柏妍台慶表演空中瑜伽　訓練未夠一星期大髀瘀晒

本年「萬千星輝賀台慶」將於周日（19日）晚假電視城舉行，逾百位藝人將傾力獻技。今年主題圍繞「初心」汪明荃（阿姐）將領軍18位司儀，以「跨越三代」形式合作，當中包括陳百祥、陳貝兒、麥美恩、馮盈盈及應屆港姐冠軍莊子璇等等。對於夥拍新生代擔任主持，阿姐笑指氣氛很好，並大讚後輩青出於藍，懂得「執生」，而眾新生代代表則異口同聲表示要訓練自己成為「氣氛擔當」，莊子璇更指私下向「師姐」馮盈盈取經，並順道交換讀書進修心得。

至於九大表演項目則包括開場時的大都會式歌舞表演、「大笪地好聲音」、「中年福祿壽」、「給十年後的我」、「聲 sing 夢裡人」、「亞洲超星團·熱身召集」、「舞動鼓樂齊飛揚」、「打電話賀台慶（暫名）」及「網絡神曲 Nancy Dance」。其中阿姐將率領後輩演出「給十年後的我」，由不同時代入行的藝人細述追夢「初心」，以及各人的起跌及成長。而「中年好聲音」第一季及第二季參賽者將攜手演出「大笪地好聲音」甚有傳承味道，更邀得特別嘉賓尹光客串，吳偉豪亦會以「吳大強 Junior」身份驚喜現身，與爸爸吳大強還原昔日追尋音樂夢想之路。

而屆時郭柏妍更會Solo表演空中瑜伽，她受訪時坦言﹕「學咗大概一個星期都唔夠。（有冇受傷？）基本瘀傷實有，但我係拍劇試造型著短褲先知大髀後面瘀得好緊要。」