鮮娛糧｜未婚妻晒3.8萬名牌玩具 李龍基就做老竇？

依家嚟到21世紀，成功嘅定義同以前點會係一樣呢？好似以下兩位奇女子，我都覺得佢哋好成功呀！

首先出場係李龍基女朋友仔Chris Wong，同基哥年紀相差足足36歲嘅Chris，一向都係網民焦點，啱啱佢又喺網上發功，好多人都想知佢係咪已經同基哥造人成功呀！Chris喺IG Story度，甫咗隻超級名牌，即係H字頭嗰個牌子出品嘅木馬玩具，上面寫住「第一次見」。呢隻馬仔堅係貴氣十足，盛惠3萬8港元，Chris真係畀基哥錫到燶呀。

正常一個有錢女，要買名牌都買手袋啦，點解無啦啦要買玩具先？精明嘅網民當然會諗到，Chris或者已經有咗BB，所以先買隻玩具木馬。今年73歲嘅基哥之前講過，佢同Chris嘅性生活非常愉快，既然咁愉快，有BB都係好正常嘅事呀！如果單嘢係堅，就真係恭喜晒基哥喇。

Chris搵到個咁有實力嘅老公仔，當然係成功女性啦，喂佢亦都喺另一個範疇好成功呀，叫佢素海霖定係繪麗奈好呢？其實都一樣，不用分那麼細啦！呢位香港首位日本AV女星，喺AV界已經打出名堂，依家佢成功回歸香港影壇，將會演出香港其中一部、好成功嘅三級片續集呀，佢講到明會有裸露嘅場面。

呢套電影會喺出年開拍，故事以日本AV做背景，入面嘅女角陣容犀利喇，有三上悠亞、波多野結衣、相澤南等等，最緊要就係有素海霖啦。據知佢戲份好重，呢套喺港產片，佢分分鐘係女主角呀。呢套係電影，唔似得平時拍AV咁要「真刀真槍」，素海霖話反而係挑戰，點解呀？因為假做就更考演技，聽落都好有道理吖。