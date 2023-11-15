丁子朗冼靖峰不打不相識　自爆去廁所都要一齊

藝人丁子朗（丁丁）和冼靖峰（Archie）自參與全新偶像選秀節目《亞洲超星團》後，變成孖寶兄弟，經常出雙入對，自爆像女生般會結伴去廁所，感情升級。今日就夥拍薛家燕為《萬千星輝賀台慶》「網絡神曲Nancy Dance」排舞，丁丁早前上載Cosplay《海賊王》卓洛晒胸肌造型照，引起網民議論紛紛。對於舞技和胸肌同有大進步，他笑彎了腰，指該次是出席活動，應大會要求才在胸肌加陰影：「因為個台好光，見唔到條坑，大會叫我打少少陰影，嚇親大家唔好意思，希望下次唔使落陰影。」但有點怕醜，未有透露胸肌尺寸，Archie貪玩用手指篤丁丁個胸，以驗明證「胸」，原來在上海受訓期間，他們經常結伴做Gym至凌晨，笑言是「Gym Bobby」，Archie亦表示胸肌有所提升。

丁丁在《亞洲超星團》的白臉粉樣亦惹來不少負評，今日依然白臉示人，對於網民嘲笑要用洗潔精落妝，丁丁笑稱當全世界都是粉樣時，就不會覺得是粉樣，他說：「本身要近番當地嘅審美標準，鏡頭又用咗濾鏡，所以有時見我樣會白變黑，後來我知喇，當有濾鏡就會化番深少少色（返到香港都化咁白？），冇買新嘅粉色。」他覺得參加選秀騷是幾好的體驗，希望由網民做判官，讓他知道怎樣才好看，他表示之後工作需要會將頭髮染回較深色。

提到《亞洲超星團》主題曲丁子朗獲安排有獨白一段，似被睇高一線，他表示被揀選做香港代表，感覺好彩，否認是內定男圍。Archie覺得丁丁有演戲經驗，由他講台詞很適合，自言MV中亦有大頭鏡頭：「覺得見証每個參賽者成長最重要，唔會計較有幾多個大頭鏡頭，自己更注重心態長進。」丁丁表示若做得好，之後便會愈多鏡頭。提到黃奕斌有傳被淘汰一事，他們表示應該未正式開始淘汰，賽制以觀眾投票再加網民投票計算，暫時只知道自己的排名。

薛家燕現場率56位小鮮肉共舞，笑言感到好光榮，她表示將在台慶重演40年前在韓國演出的《Sexy Music》舞技，自爆當年着Black Pink，即是黑色deep V配搭粉色貼身褲，真空上陣，十分性感，她表示為此舞刻意減食十幾日，一陣會試身，而排舞時，她以雙手作狀護胸，講笑小鮮肉衝向她時，作自我保護，當年跳此舞時才廿多歲，相隔40年再跳，甚有難度，身旁的陳浚霆大讚她是「大灣區Beyonce」。