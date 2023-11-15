周秀娜餵奀星食番茄仔　玩埋啜手指勁姣

由周秀娜和黃宗澤主演的無綫台慶劇《叠影狙擊》正在熱播中，昨（14日）晚一集交代集團就人工島地質報告隱瞞有輻射沙備受外界圍攻，「主席」秦煌引疚辭職，身為太子爺的黃浩然宣布暫代主席並為醜聞致歉。而扮演亡妹旨在緝兇的「孖生家姐」周秀娜，過程中則獲擢升到總公司任保險部總經理。

今次戲中周秀娜與演員李忠希有多場親密場面，其中一幕她為求上位色誘對方，於餐廳主動餵男方食番茄仔，期間大玩啜手指意態撩人！她說：「嗰幕要喺餐廳呢啲公眾地方拍，意識大膽咗少少，所以就用手餵佢食嘢帶出感覺，出嚟效果都幾好。（以前拍拖試過咁大膽？）現實中梗係返屋企做啦！」

談到今次與前輩于洋扮演兩父女，她竟被對方嚇到：「一見面就叫我娜姐，嚇到我成個人彈起。」又指與對方的對手戲難度頗高：「劇情交代我返香港先見番爸爸，但又要隱瞞個妹死咗，情緒上比較難處理，最難拿捏呢段父女情，拍攝時都有啲緊張！」

至於劇中黃浩然與她關係撲朔迷離，前者隨後會化身「最強觀音兵」為周秀娜無條件付出。浩然笑說：「初時我當佢係一隻棋子，只係想搵佢幫手收風，但不知不覺動咗真情嘛。為咗呢個角色，我作出新嘗試，塑造一個用情專一嘅『暖男反派』。」