ID.4海外樣版車　本地試駕

福士(Volkswagen) 的輸港版ID.4 雖然最快明年首季先到港，不過代理安排了一部同是右軚的海外樣版車，畀東網試住先。建基於全新MEB模組化電動車底盤平台的ID.4，屬一款後驅中型SUV，全是在德國Emden出廠。車長4,584mm，而軸距就有2,771mm，加上平地台，不僅車廂乘坐空間寬敞舒適，在五座布局下尾箱容量閒閒哋都有543L。傾向扁平的車身設計及腳上的19吋Hamar合金輪圈，均經過空氣動力學兼美學上設計考量，成就低至0.28Cd的風阻系數兼有助增加續航。受惠於置於車底接近中央位置的高壓電池，確保了低重心，同時實現平接近最理想的50:50重量分配，加上前麥花臣柱式及後五連桿懸掛系統設定，兼顧操控和性能的理想平衡。無論是起步加速，高速少少入彎，行車表現爽快、靈敏又穩定。

無論是輸港版還是海外樣板車，皆配備82kWh高壓電池，支援最大135kW DC快速充電及11kW AC中速充電，由10%充至80%電量分別只需28分鐘及5小時15分鐘。不同的是，輸港版搭載的是進化至第二代、更高效率的後軸電馬達，最大功率輸出達210kW(即286hp)、最大扭力540Nm。相較於搭載首代電馬達的樣版車，最大功率輸出及扭力分別高出82kW(即110hp)及305Nm之多。受新馬達帶挈，完成0-100km/h加速亦由9秒縮短至6.7秒，續航及綜合耗電表現更是進一步提升至550km（WLTP）及16.05kWh/100km（WLTP）的水平。換句話，輸港版將會更好力、速度更快、更高續航、更低電耗。

規格表

車型：5門5座位電動SUV

鋰電池：82kWh

馬達：後軸電馬達

最大馬力：286hp(輸港版)；176hp(海外樣版車)

最大扭力：540Nm(輸港版)；235Nm(海外樣版車)

驅動：後輪驅動

0~100km/h：6.7秒(輸港版)；9秒(海外樣版車)

續航距離（WLTP）：550km(輸港版)；510km(海外樣版車)

車身體積：4,584×1,852×1,640mm（長×闊×高）