AK與高瀬統也合唱　未諗打開日本巿場

組合MIRROR成員AK（江𤒹生）今年不斷為樂迷帶來驚喜，今（15日）釋出的最新單曲，竟然是一首日文合唱歌《白愛》！今次與AK合唱的是日本歌手高瀨統也，更特意為他度身訂造作品，不過AK未有細想勇闖日本藝能界的想法，只望香港、日本的樂迷都喜歡這首歌。

在今年與陳卓賢及陳蕾合作的拉闊音樂會中，AK與陳蕾合唱了高瀨統也的日文歌《どうして（為甚麼）》，選這歌全因一次機緣巧合，在音樂會舉行之前，AK還未選定合唱的日文歌，剛巧在揸車時，Playlist就隨機播出這首歌，AK一聽愛上，推介給陳蕾，對方亦十分喜歡，於是就在音樂會上演繹了這首歌。怎料音樂會之後，有人在社交平台Tag了高瀨，對方亦高度讚賞，更轉載了演出片段，AK亦因此與高瀨在網絡上認識了，AK道：「之後高瀨問我，可唔可以為我寫隻歌，我聽到，就梗係覺得好啦！結果就促成今次合作。」

兩位男生合作，卻創作出一首慘情情歌《白愛》，AK解釋道：「《為》都係少少慘嘅情歌，當時想繼續循住呢個方向去創作，再加上高瀨問我想唔想一齊合唱，於是就成就咗今次嘅合作。」高瀨填詞的時候，更精心加入「どうして」這一句落在副歌歌詞，並由AK唱出，這個安排，絕對是窩心的一次度身訂造。對於今次為AK寫歌，高瀨表示：「能夠為AK創作佢嘅首支日文歌，實在感到十分榮幸！多謝佢俾咗咁寶貴嘅機會我。」高瀨更透露合作後對AK的感覺，他說：「我哋6月開始灌錄新歌，當時AK嚟咗我屋企，當時係我哋初次見面。AK是我認識嘅朋友之中，最喜歡同人互動交流嘅人。離開屋企之後，我仲帶咗佢去附近我好鍾意嘅居酒屋呢！」

MV方面，今次AK與高瀨統也都未有參與其中，但二人卻構思了一個與新歌一樣的傷感愛情故事。AK說：「同高瀨傾歌曲內容嘅時候，講到其實愛情除咗男女之外，都可以有唔同形式出現，所以就諗不如MV以BL情節表達歌曲故事。」

AK熱愛日本文化，但他其實不諳日語，所以今次錄音都靠死背，他說：「我本身唔熟悉日文呢個語言，所以今次錄音只有硬記，喺拉闊唱《為》之前，都有唱過日文歌，但每次硬背日文，未必明白意思，所以拉闊之前係想認真了解呢個語言，搵咗個日文老師學日文，不過我日文能力一啲都唔高，因為只係上咗幾堂。」但這次可以推出日文歌，AK可有想過藉此打開日本市場？他笑言：「冇諗到咁遠，只希望可以透過呢首歌，吸引到日本聽眾認識我。首次同高瀨合作，希望除咗香港樂迷鍾意之外，日本嘅朋友聽到我唱日文，都會鍾意。」