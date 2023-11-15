Twins紅館騷宣布加開兩場　頭場撞正阿嬌牛一Amazing

組合Twins相隔9年重踏紅館，於明年1月21至27日舉行演唱會，24日休館一天，今日（15日）進行的優先訂票在不足兩小時已經宣布售罄，英皇即時宣布加開1月28日至29日，由6場變8場，打破過往最多5場的場次紀錄。兩位成員阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）表示：「以組合嚟講，入行22年仲可以開演唱會，企喺個台度同大家慶祝，真係好難得！所以呢個演唱會對我哋嚟講係好有意義！知道咁多人仲繼續支持我哋，又感動又開心！希望到時大家可以有一個好好玩嘅晚上。」

今次演唱會正式公開發售的11月22日正是她生日，而演唱會頭場則是阿嬌的牛一，問到是否刻意安排？阿Sa表示：「梗係唔係啦，真係咁橋喎，紅館期邊有得揀話想邊日，第一次公司同我哋講個開騷日期，我哋都覺得好奇妙，所以公司就話不如喺我生日個日公開發售門票啦！咁兩個生日都可以雙喜臨門啦！ 」阿嬌則表示：「揀得中呢兩個日子售票同開Show都係第一次，覺得好開心同好受重視，哈哈。加場雖然開心，但都開始有啲壓力㗎，希望到時可以做到最好畀大家！」問到阿Sa可預備大肆慶祝生日及演唱會大賣？她則謂： 「吓，哈哈，好成績先諗點慶祝啦！今年生日願望一定係做好個演唱會。仲有係身體健康啦，嚟緊要開始排舞練歌，好身體好緊要。」

本月14號開始，Twins已為演唱會開會，不過因阿嬌身在外地，只能透過電話FaceTime參與其中，在4小時的會議中，全程在歡樂笑聲中齊齊揀歌，阿Sa更即時排舞給阿嬌過目，之後還在FaceTime中影合照，兩姊妹非常癡纏。