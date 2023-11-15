洪卓立身形持續暴脹　曾樂彤一談徐浩即落閘

陳家樂、洪卓立、李靖筠、曾樂彤及英皇娛樂老闆楊受成等，晚上出席電影《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》首映禮，記錯日子的家樂姍姍來遲，他透露原本打算和太太連詩雅一起下廚，最後要趕來現場，晚餐則改為消夜。

自認有選擇困難症的家樂，近日忙於拍攝關於男士在生活上有選擇障礙的影片，他說：「我可以每日食黑椒雞扒飯都唔會變，仲可以連續食10年，但有咗另一半就要有改變。好似籌備婚禮咁，唔可以乜都話OK，咁就死得，要揀幾樣畀對方揀，佢見到你有份參與，條氣就會順啲。（全部都係真實事件？）有真有假啦，等觀眾自己判斷。」

曾樂彤和李靖筠到時都手持一枝鮮花，但兩人均異口同聲表示不喜歡收鮮花，曾樂彤更透露中學時有男友知她不喜歡鮮花，所以送她「永生花」，她說：「鮮花好麻煩，好快凋謝，永生花就可以keep到4、5年。」問她緋聞男友徐浩可有送花給她？曾樂彤即說：「我哋唔講呢啲㗎，喺成家立室之前，我會保持遊離狀態，淨係講事業。」李靖筠則寧願收現金也不想收花，又直認「拜金」和現實，她笑指：「送手袋畀我，不如送兩萬現金畀我。（好似關楚耀送幾十萬現金畀女朋友？）都好喎！」

至於身形暴脹洪卓立，否認是跟劉沛蘅（Hillary）分手後自暴自棄，強調是想增磅後再操肌，他說：「目標係出年2月成功減到磅，因為2月有演出，到時着衫好睇啲。（叫沈震軒教你操肌？）佢咁勁！我又唔係想操出8嚿腹肌，做到正常男人身形已經夠。」