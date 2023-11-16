【是日通勝】

農曆十月初四

癸卯年 癸亥月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：出行、嫁娶、移徙

忌：祭祀、動土、栽種

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：11、25、32

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：事業運差，溝通問題影響大局，必須正視。

金牛座：享天時地利人和，宜抓住時機為理想奮鬥。

雙子座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

巨蟹座：只懂抱怨易打擊夥伴士氣，破壞工作氣氛。

獅子座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

處女座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

天秤座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

天蠍座：事業運相當好，但感情生活遇到一點麻煩。

人馬座：身心狀態很不錯，趁機做點運動不會蝕底。

山羊座：自私自利不利財運，凡事要多為別人設想。

水瓶座：嘗試給伴侶製造驚喜，感情關係將更美滿。

雙魚座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）猴 人緣差

鼠：事業發展穩步上升，有能力化危為機。

牛：人際關係差，遇到問題顯得孤立無援。

虎：得到財神眷顧，容易有意外錢財入帳。

兔：精神奕奕，行事效率高，上位不是夢！

龍：小心駛得萬年船，才可避免麻煩出現。

蛇：身心狀態差，受小人滋擾，容易破財。

馬：幹勁十足，得貴人支持，工作效率高。

羊：人緣差，心事重重，易因大意而破財。

猴：是日沖煞，事業進展不順，易得罪人。

雞：事業上有望大展拳腳，還能帶動財運。

狗：出席社交聚會有着數，得着比預期多。

豬：工作運勢平穩，付出愈多，收穫愈多。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

為何名字對人的運勢有重要影響？

名字是一個人的符號，凝聚着父母的深情厚意和期望，表達出不同的理想抱負、情趣、愛好與目標追求，關係人一生的事業、健康、婚姻與人際關係，也是一種源遠流長、博大精深的文化。

俗語云：「文如其人，人如其名；名不正則言不順，言不順則事不成。」好名字是父母賜給孩子人生旅途上的一匹良駒寶馬。好的名字能夠給人帶來好運，對命運起着輔助作用，令一生順利發展、身體健康、家庭美滿、子女多福、晚年幸福；但壞的名字就相反，可導致一生坎坷不順、惹上刑罰、短命、孤寡終老。

好的名字一定要根據自身生辰八字作準，符合自身命理學中的五行。有人認為自身五行缺甚麼，那麼名字就補甚麼，其實這是一個誤區。起名時以個人八字為依據，在主宰後天運的姓名內，擇用適合其八字命局的字（包括形、音、意、數等），名字所含的陰陽五行與取名人八字必須達到相配相生相旺的關係，以及搭配吉祥的數理，才能稱之為一個吉祥的名字。