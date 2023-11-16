星玄｜威爆拍三大視帝！張曦雯竟做埋幕後？

今日係11月16日農曆十月初四，是日最旺生肖係馬，幹勁十足，得貴人支持工作效率高。向來樣靚身材正嘅「馬女」張曦雯（Kelly），喺10月嗰陣已入劇組，為新劇《企業強人》進行拍攝，仲去埋深圳取景，Kelly更透露自己帶咗三個行李箱裝護膚品，做好充分準備。

平時活躍社交網嘅Kelly，不時大晒拍攝花絮相，當中見到佢同兩大「視帝」陳山聰譚俊彥嘅合照。最近佢又上載拍攝短片，從片入面見到Kelly手持攝影機拍陳豪，唔少網民見到都留言大問Kelly竟然要打兩份工，有部分更笑話：「攝影師個份都做埋，人地會失業㗎。」此外，Kelly日前又大晒玩高爾夫球嘅相，獲得網民大讚。

至於今日幸運星係水瓶座，嘗試為伴侶製造驚喜，感情關係將更美滿。已為人妻多年嘅楊千嬅就係水瓶座，近年千嬅轉戰北上搵真銀，成功打響知名度，發展成績有目共睹。5月嗰陣，佢就喺內地開始舉行巡唱，跟住又去埋馬來西亞雲頂，而喺8月嗰陣，係千嬅同丁子高結婚14周年，當時丁子高就喺社交網度講話多謝太太日常生活中，炮製小驚喜，令佢哋嘅結婚生活，即使過咗14年都依然咁有趣。難怪你哋嘅感情，一直都咁好啦。

而今日運程無咁旺嘅星座係處女座，投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場，任何投資都有風險，唔好人講乜你就聽乜，快啲着返件紅色衫又或者戴一啲紅色嘅物件，轉一轉個運啦。