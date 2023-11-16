姜濤Fans票海抗AL　誓重奪「喜愛男歌手」

男圑MIRROR「人氣王」姜濤早前因疑咪咀及公審網友事件遭網民狙擊，但無損其「世一上弦」地位，照孖5位成員打入「我最喜愛的男歌手」12強。據知「姜糖」已發動投票攻略，誓為姜濤撼倒「至強競敵」Anson Lo（AL），一雪去年斷三連霸之恥！

姜濤早前一時衝動公開批評他疑「咪咀」的女網民帳號及照片，事後雖已刪Post認錯，但網民不賣帳，發起「反姜」行動。然而，昨日《叱咤頒獎禮》公布「我最喜愛的男歌手」首輪投票走勢，姜濤依然憑超強人氣，偕隊友Anson Lo、Anson Kong、Edan、Jer及Ian打入12強，即MIRROR成員佔一半席位；其餘入圍歌手還有張敬軒、林家謙、洪嘉豪、馮允謙及爆冷的尹光等，有網民戥另一單飛發展的「鏡仔」Jeremy跌出榜外不值。

尹光被推入12強

現時投票僅屬第一階段，至本周五才誕生10強名單，但一眾「姜糖」早已發起拉票戰，連日在各大社交網群組廣傳網上投票連結，又密謀搶頒獎禮門票以躋身「主場」作最後衝刺，希望在「一票都不能少」的情況下，助姜濤揮低去年首度得獎的Anson Lo，讓他第3度登上「我最喜愛的男歌手」寶座。另一方面，有網民發起全民投尹光以對抗「鏡粉」，而尹光亦成功殺入12強。

至於「我最喜愛的女歌手」方面，12強包括頂頭大熱的Gin Lee、炎明熹、陳蕾、謝安琪、COLLAR成員Marf、AGA、方皓玟、Serrini及ViuTV藝人何洛瑤（Sica）等，連疑因抑鬱症停工大半年的鄭欣宜，以及遭前唱片公司「雪藏」逾年至9月才「重生」的陳凱詠都搭上「尾班車」；而「我最喜愛的組合」12強有MIRROR、COLLAR、Dear Jane、ERROR、Lolly Talk、P1X3L、RubberBand、XiX及艾粒等。