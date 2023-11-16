「Z世代」選最愛明星　性感網紅Alix Earle力壓Taylor登冠

美國網上最近做了項調查由「Z世代」（即1996年至2010年出生一代）投票選出心目中10位最喜愛的明星，結果令人意想不到！

在10位最喜愛明星之中竟然一大半都是網紅，其中22歲美國女網紅Alix Earle擊敗其他對手高踞No.1位置。介紹番，Alix幾年前因在短片分享平台拍片而爆紅，她憑住一系列名為「Get Ready With Me」的短片而吸引大批Fans，在這系列的短片中她公開自己的私人生活。由於她於網絡界爆紅，網上即時出現名為「Alix Earle 效應」，據估計她的身家高達600萬美元（約4,680萬港元）。而排第2位的就是「畀獎金當百萬係碎銀」的美國人氣男網紅MrBeast，他愛於短片中炫富並大搞有趣的比賽來派錢。

至於深受年輕fans歡迎的美國流行樂壇天后Taylor Swift就排第3位，而第4位就是加拿大天王Drake，他亦是10大位置中最受「Z世代」歡迎的男歌手，而最令人意外就是言行舉止均具爭議性的美國麻煩天王Kanye West都榜上有名排第8位。至於Taylor的好姊妹Selena Gomez亦打入第10位。