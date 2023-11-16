趙麗穎新劇升呢監製　破格演出跑贏白鹿

內地收視女王趙麗穎的工作室昨日於社交網晒出多張趙麗穎新鮮感滿滿的美照，相中的她一改過去的優雅、溫文風格，破格化上特別妝容，以雪祭司神女妝挑戰大膽風格，身上穿上銀白色Deep V吊帶貼身裙的她，配搭銀色閃閃的亮麗眼影，眼下更以藍眼淚再點綴，具有獨特的神祕張力，給人耳目一新的感覺。而她穿着另一條白色露背雪紡裙時，更是仙氣十足，被網民激讚，評價甚高。

此外，現年36歲的趙麗穎與老公馮紹峰離婚後仍不斷於事業上衝刺，之前她更首當監製，拍攝古裝武俠劇集《與鳯行》，並親自擔任女主角，與舊拍檔林更新合作，2017年二人首合作拍攝小說改編而成的古裝劇《楚喬傳》，獲得喜愛，不少網民認為《與鳳行》根本就是一圓當年他們在《楚》劇最後沒有幸福結局的遺憾。此劇之前於內地網網民最期待播放的新劇中，排行第1位，而白鹿、張凌赫緋聞情侶上陣的古裝新戲《寧安如夢》緊追其後第2，而第3位則是成毅、李一桐的武俠新劇《英雄志》，趙露思、王安宇的古裝新戲《神隱》只拿下第4名，戰況相當激烈。

日前《與》劇新劇照流出，趙麗穎一身艷麗紅衣，林更新則是一襲飄逸綠袍，其中一張單人臨窗而靠悠閒乘涼，另一人深情凝視對方，CP感爆棚，另一張劇照則是二人在屋中浪漫對視，雖然沒有太多肢體交纏，但甜度爆燈升，網民都期待快些播出。趙麗穎今次除了再顯演技外，還積極參與製作過程，為劇集的質量把關。日前她大談當監製的感受，她指很享受和大夥兒一起頭腦風暴的過程，比如在討論到某場戲的時候，我們一起去鑽，怎麼讓這個橋段更有創意，更有看點好期待。