許廷鏗抗拒變戀人　嫌欣宜難頂

歌手許廷鏗在好友鄭欣宜神隱大半年期間猶如「代言人」，日前除否認她患抑鬱症、有「公主病」及與公司鬧不和外，直指她突然休息非只因情緒問題，更考慮推出合唱歌或孖份做騷；但談及被外界期待由密友發展成情侶時，他表現極抗拒，更斗膽指欣宜好難頂。

鄭欣宜「暫休」大半年後，現身好友許廷鏗（Alfred）新歌《一場同學》的MV，於影音平台上架至昨日，短短9日已突破30萬收看次數。Alfred接受專訪時，談到外界指欣宜「騎劫」了其MV，他豪氣謂：「攞去啦，我哋都唔計較名同利，我最在意個MV出街後，佢開唔開心、滿唔滿足，但佢就最想知我有乜嘅反應。」

他期待和欣宜的合作長做長有，至於可考慮組圑？他笑問：「個組合叫『異父異母低能巨孖寶』呀？不過我哋有個共同意向就係一齊開騷。」問到其12月24至26日舉行的演唱會，欣宜可會再現真身？Alfred指有邀請對方，只是未知她屆時可願意上台，更翻舊帳謂：「佢開演唱會時我場場都到，嗰次我着咗運動裝都照被佢叫上台，我會用同一招招待佢。」

否認抑鬱症傳聞

Alfred對於外傳欣宜患上抑鬱症，他親證：「冇呢件事，我唔覺得係，個MV正可打破呢啲都市傳聞（佢冇唔妥？）唔妥一定有，我諗佢唔係單單喺情緒上，係咪工作上就由佢自己交代啦。」更指欣宜和唱片公司關係好，否則不會在MV中提供協助：「佢公司好錫佢，所以愛屋及烏，連我都愛錫埋。」可會提議欣宜倣效他自組公司，他就覺得未必適合：「女仔需要有安全感，同埋使費好大。」

Alfred亦直認和欣宜早被視為一對，但堅拒視欣宜為女友：「諗起都起雞皮，我諗佢都好抗拒我。」又讚欣宜是值得愛的人，亦不覺她有公主病，只是較難頂：「佢最多係『非典型公主病』，成日五時花六時變，我捉唔到佢路，都試過為雞皮蒜皮事吵大鑊，但我係公子都紆尊降貴，漏夜上佢屋企氹番佢啦。」