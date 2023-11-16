東方日報C2：無綫派3視帝出征　搵真銀穩軍心

市道不景氣，無綫近年努力開源節流，減少製作費在所難免，遂積極幫公司及旗下藝人爭取搵銀機會，望穩定軍心。除了與內地平台合作外，更向馬來西亞、美加等地進擊，以知名度較高的藝人作餌吸金，3大視帝陳山聰、譚俊彥及袁偉豪即組團到馬國開騷，陳展鵬、馬國明亦已接定來年工作。

無綫台慶將於周日假電視廣播城舉行，每年均出動全台藝人並停廠進行，不過由於現時多個重頭劇如《巾幗梟雄之懸崖》、《反黑英雄》及《企業強人》等都在內地拍攝中，不少一線小生、花旦如黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、袁偉豪、陳山聰、黃翠如等都將缺席盛會。之前節目巡禮舉行時，已被指人丁單薄，今年台慶連亮燈儀式及獎勵台前幕後員工的「TVB長期服務暨傑出員工頒獎禮晚宴」都慳番，台慶前夕電視城一片「冷清」，加上藝人接廣告、商演量甚少，收入大減，士氣難免有影響。無綫面臨困境，繼續靠開源節流維持，積極向外拓展，既與內地合作搞藝人直播帶貨、開內地合拍劇，亦幫旗下一線藝人狂接登台、開演唱會，助藝人搵真銀，同時公司亦能抽佣「擸水」。

山聰Shaun袁偉豪開爸爸騷

率先於明年1月6日在馬來西亞開演唱會《好男人馬來西亞演唱會2024》「掘金」的有3位視帝陳山聰、譚俊彥（Shaun）及袁偉豪（Ben），據知場館可容納3,000觀眾，日前開始賣飛，反應相當不俗。3位出名是圈中好老公，過幾天Ben亦即將榮升爸爸，3人現分別於內地深圳為《反》劇及《企》劇拍攝中，對於能合作開騷，格外期待。山聰接受本報訪問時說：「個騷籌備咗好耐，製作單位知我哋3個都熟，想我哋一齊參與，依家我哋忙緊拍劇，拍完再齊齊度吓唱乜，希望現場坐爆同埋啲飛賣得好！今次真係3個一齊開爸爸騷，幾Happy呀！」

近年推出不少歌曲的Ben受訪時坦言會帶自己的音樂上場，亦會彈結他一展所長，他說：「歌單仲度緊，大家都好期待。馬來西亞係我哋主要最大市場，佢哋好鍾意睇我哋嘅劇，而且今次可以同山聰、Shaun一齊玩就最好。」Ben與太太張寶兒的BB即將出世，問他開始緊張未，他笑言：「仲未，我仲要喺深圳開多幾日工先，因為依家拍住兩套劇，《法證先鋒6 倖存者的救贖》深圳啲戲份要拍到12月底，《反黑英雄》就開到12月頭，有好消息我哋會公布！」至於Shaun則表示大家在馬來西亞開過很多次騷，他說：「我哋啲門票喺11號開售反應好好，因為好耐冇去馬來西亞見粉絲，有好多粉絲到時會由新加坡同香港飛過去支持。」

至於即將做新郎的馬國明，與另一視帝陳展鵬亦已開始接洽來年的登台工作，展鵬原定明年1月赴美國開騷，但製作時間太趕要延遲舉行，據知之後他還會跟蕭正楠、方力申等開音樂會，亦會跟劇集《香港人在北京》的演員有多場演出，愈做愈有。而馬國明受訪時說：「公司幫我安排緊工作，有講之後有登台，幾時就未知，希望快啲！美加、星馬我都OK，我都好想快啲唱歌、登台。」

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