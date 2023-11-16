顏志恒生日音樂會　周吉佩為老友改機票做嘉賓

《中年好聲音》歌手顏志恒（Benson）昨晚（15日）在九展舉行生日音樂會，與大批「Bens」（粉絲暱稱）預祝21日的44歲生日。他表示這是人生第一個生日音樂會，前一晚緊張致失眠，雖然好攰但都睡不着覺，他稱綵排時唱《眼前一亮》唱到喊，好大感觸，覺得歌詞唱出歌者的心聲，故每逢活動或粉絲聚會都會將此曲放在歌list最後，今次他請來車婉婉、韋綺姍、音樂人伍仲衡和《中年好聲音》歌手包括曹敏寶和魏嘉信等做嘉賓，碌盡人情卡，提到音樂會上將會大顯舞技，自覺好大膽，笑言尚可以呃吓人，準備豁出去，一向是愛妻號的他，每次演出都會多謝太太，今次也不例外，口甜舌滑讚老婆「十年前咁靚，十年後都咁靚。」他續稱：「Ben嫂今次幫手設計、聯絡、營運粉絲會，覺得佢超勁，日理萬機，我先可以專注練歌和排舞。」他表示下月8日是結婚10周年，希望安頓好小朋友功課後，便與太太二人世界吃餐安樂飯。

談到生日願望，表示最大心願是希望推出自己的單曲，昨晚他便唱出幾年前與友人創作的歌曲《新一頁日記》：「呢首歌係紀念我太太生第2位小朋友時嘅打氣歌，裏面歌詞好有意思，今次係第一次公開Live Band唱出，之前網上只唱過BB版。」

Benson甫開騷唱出「許志安medley」時頻頻甩嘴，未知是否興奮過龍，認真老貓燒鬚。在唱《陪著你走》前，他表示要將這首歌送給最辛苦的太太，歌曲中段，Benson拖着太太出場合唱，老婆表示原本不會唱，但擔心老公不開心，Benson就取笑她為此繄張到瀨尿，之後全場起哄他送吻，講笑已老夫老妻，最後他只肯太太錫額頭。

周吉佩視顏志恒是老友中的老友，而且Benson跟他爸爸是同日生日，十分有緣。他為了出席音樂會，原本與家人到釜山旅行也特別改機票提前返港，他慶幸釜山未有床蝨問題，入住酒店時也作地氈式搜索，透露年底前又會再與太太短途旅行過二人世界，他否認會趁機造人，笑稱兩個夠數。

對於近期工作不斷，台慶他亦有兩項表演環節，其中一項將聯同尹光及《中1》及《中2》學員一起表演，表示很期待同尹光合作，大讚尹光新歌《Dear Myself》好聽，表示會投對方「我最喜愛的男歌手」一票，日後若有機會也想跟對方一起玩，對合作抱順其自然態度。