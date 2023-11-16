盤點5大脫髮壞習慣　由日常生活開始防禿

隨着年齡增長，頭髮愈來愈稀疏，相信不少人都為了保護岌岌可危的髮絲而煩惱。網上搜索「脫髮」，往往出現「壓力引起的脫髮」、「缺乏足夠運動」、「休息及睡眠不足」、「注意飲食」等結果，但這些要改變談何容易。不過，日本美容師就分享了5個日常生活中不經意會做的5個脫髮小習慣，看看你有沒有中招。

1.水溫太高

首先，洗頭的最佳水溫就是比人體溫度略高的37度或38度。不少人習慣以39度或40度以上的高溫洗頭，並認為採用高溫的熱水能更有效地洗去頭皮的油脂，但這樣反而容易過度清潔，將頭皮所需的油脂和皮脂洗去，破壞皮膚的皮脂膜導致表皮的鎖水能力降低，使頭皮變得非常乾燥，也容易發炎。同時，過高的水溫會使頭髮變得毛躁、脆弱，易斷裂。

2.用力過度

相信大家都知道洗頭時應該用指頭而非指甲，但是，許多人將洗頭時用力的程度與清潔的乾淨程度掛鈎，認為愈大力頭皮愈乾淨，因此往往大力搓洗，但用力過猛的話，頭皮的毛囊細胞會被破壞。由於頭皮也有肌肉，以給頭皮肌肉做按摩的心情去洗，能讓頭皮的環境變得更好。

3.缺乏沖洗

洗頭的過程中，很多人注重使用洗頭水的搓揉過程，但卻忽略前期的預洗和後期的沖洗。充足的預洗能夠帶走頭皮、頭髮上的油脂與灰塵，洗頭時就能更好起泡，減少缺乏潤滑而拉扯髮絲。同時，使用洗頭水洗髮後，也一定要把洗頭水沖乾淨，沖洗時間應與洗頭按摩的時間差不多長，因為殘留的洗頭水可能會刺激頭皮。沖洗時應特別留意耳背、後頸這些容易忽視的部位。

4.未及時吹乾

現時，不少女生洗完頭後會使用乾髮帽或毛巾包裹頭髮以吸乾水分，往往過了十幾分鐘後才吹乾，頭皮在充滿濕氣的環境下容易孳生細菌，破壞毛囊健康。同時，頭髮在濕潤的狀態下毛鱗片張開，此時髮絲十分脆弱且不耐摩擦，非常容易受損。因此，不管是長髮、短髮都應使用風筒吹乾而非自然乾。洗完頭後也應該盡快吹乾頭髮。

5.早上洗頭

相比起早上洗頭，晚上洗頭更好。經過白天的活動，頭髮容易附着灰塵、污垢，加上頭皮會分泌油脂和出汗，晚上洗頭便能清潔這些污垢，在頭皮洗乾淨的狀態下睡覺，更能長出健康的頭髮。相反，早上洗頭會將睡覺時頭髮分泌的天然皮脂洗掉，相當於在頭皮毫無防備的狀態下外出。若經常如此，頭頂受到紫外線直射會破壞頭皮毛囊、頭髮毛鱗片，導致掉髮和頭皮紅腫。