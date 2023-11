首度加入漫威宇宙！狄高達莊遜新片化身成「蜘蛛夫人」

改編Marvel漫畫的 《蜘蛛夫人》(Madame Web)將於2024年2月16日上映,首個預告片曝光,《格雷的五十道色戒》美國女星狄高達莊遜 (Dakota Johnson) 首次出演超級英雄電影。

狄高達於片中飾演擁有心理感知超能力的嘉絲(Cassandra),亦是「蜘蛛夫人」,同片還有《毒癮女孩》 新一代「性感女神」Sydney Sweeney,她將飾演「蜘蛛女」(Spider-Woman),造型首曝光。同片還有愛瑪羅拔絲(Emma Roberts)。故事講述原本是一名醫護人員的「蜘蛛夫人」在一次外勤遇險中發覺自己擁有預知未來的超能力,並結識了3位女性,包括「蜘蛛女」。

另方面,《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)美國導演Destin Daniel Cretton 原定執導新一集《復仇者聯盟》系列電影《Avengers: The Kang Dynasty》,但有傳他已離開劇組,希望全力投入《尚氣2》及幾星期後開拍的另一漫威新劇《Wonder Man》。