不少人會乘過山車滿足尋求快感和刺激的欲望，但偏偏韓國有一個讓人行走的過山車。位於韓國慶尚北道浦項市北區煥湖公園（Hwanho Park），設有一個「Space Walk」，「Space Walk」在2021年底正式啟用，以不銹鋼建造，全長333米，最高離地25米，是擁有717級的空中步道，坐擁360度全景視野，遊客可以欣賞浦項迷人的日夜景色。沿住軌道一直走時恍如漫步在天空和雲朵之上，令人有種遨遊宇宙間的神秘體驗，正如設計師所說，「Space Walk」這個名字描述在失重的外太空離開太空船的行為，也就是「太空漫步」，願意讓自己暫時脫離地心引力，都是一種勇於挑戰，都值得鼓勵。雖然沒有過山車的離心力和快感，但反而多了行樓梯的體力考驗，加上樓梯會愈行愈高，畏高的人從高處俯瞰地面時小心嚇到腳軟。

此外，「浦項鋼鐵」是世界上最大的鋼鐵製造商之一，由於煉鋼廠支撐了當地的經濟，故此設計師特別在軌道上嵌入一排排LED燈，讓燈火通明的軌道在晚空中留下一道長長的印記，當觀眾登上最高處，欣賞360度開揚的風景時，令人讚嘆不已，現在已經成為了韓國民眾及旅客必去的打卡熱點。