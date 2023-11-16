國際美容界頂尖盛事「亞太區美容展 Cosmoprof 2023」疫後載譽回歸香港

【特約報道】時隔3年，由BolognaFiere和Informa Markets合資主辦的國際美容業界盛事「亞太區美容展 Cosmoprof Asia」正式回歸香港！將延續26年的驕人成就，呈獻當今美容行業最創新的產品、服務和技術。今屆展覽以「兩地兩展」形式回歸香港這個創始之地，「Cosmopack Asia 亞太區美容供應鏈展」於即日至11月16日在亞洲國際博覽館舉行，「Cosmoprof Asia亞太區美容展」則於即日至11月17日在香港會議展覽中心舉行。逾2,400家來自44個國家及地區參展商展出一系列創新產品及交流最新美容潮流。

展會規模之大

Cosmopack Asia匯聚美業供應鏈的全球領導者，涵蓋原料、機械及設備、包裝、承包生產及私人標籤等領域。Cosmoprof Asia展場面積廣達118,900平方米，專門為零售和專業分銷範疇而設，為與會者展示琳瑯滿目的最新美容成品。今年展會雲集17個團體及國家展團，包括澳洲、中國、法國、德國、香港、意大利、日本、韓國、拉脫維亞、波蘭、新加坡、西班牙、瑞士、台灣、泰國、土耳其和美國，提升展會的國際魅力。

亞洲美容市場龐大

BolognaFiere Group主席Gianpiero Calzolari稱：「亞太區美容展是Cosmoprof國際展會網絡的盛事之一，該網絡涵蓋190個國家超過50萬名業者和10,000家公司，發揮Cosmoprof全球美業社群的龐大影響力。對於有意開拓亞太區商機的持份者來說，有利於發掘原料到成品各個領域的創新潮流。展會亦提供優質的服務，透過高效配對平台和專業團隊的適時協助來提升觀展體驗。此外，亞太區美容展透過與全球最聲名顯赫和最受認可的機構、協會和媒體合作，推動全面了解行業發展，珍貴機會萬勿錯過。憑藉以上所有優勢，我們已準備好開啟亞太區美容展的新時代，而香港亦已重新成為我們的首選基地。」

Informa Markets亞洲高級副總裁兼亞太區美容展有限公司董事龐大為表示：「亞洲消費者眼光獨到且喜歡嘗試新事物，因此不愧為目前全球最具活力的市場。Cosmoprof Asia和Cosmopack Asia匯聚美容和化妝品行業的頭號人物，不僅展示最前沿的產品、服務和技術，還為觀眾發放亞太地區的前瞻趨勢。香港位於行業發展的核心地區，再次成為業內最舉足輕重的交匯點，我們很高興在香港與大家重聚。」

重點關注可持續發展

亞太區美容展和亞太區美容供應鏈展2023聚焦可持續發展議題，以及對美容消費者習慣的影響，致力促進美容和化妝品行業的積極變革。參加者可與提供可持續解決方案的業內先驅會面，至於CosmoTalks的「可持續美容」主題日則邀請了該領域的一眾專家，在亞洲國際博覽館探討可持續美容的各個環節，而香港會議展覽中心的研討活動則集中可持續發展和創新。主辦機構更致力實踐Better Stands計劃，鼓勵參展商和承建商淘汰一次性展台，並推廣可重複使用的展台。

特別活動

亞太區美容展和亞太區美容供應鏈展除了呈獻大量商機，與會者還可以參與精彩豐富的節目，向備受尊崇的演講嘉賓、潮流引領者和遠見者學習。包括CosmoTalks、CosmoForum研討會、Cosmo Onstage、Cosmoprof Asia&Cosmopack Asia專業大獎及CosmoTrends。

CosmoTalks是Cosmoprof展會網絡的特備研討會系列，邀請化妝品行業的全球領袖分享對業內宏觀趨勢和潮流預測的寶貴洞見，而CosmoForum研討會則提供深入的市場分析和特定消費者行為的個案研究，兩個展會場地分別舉行一系列優質環節。Cosmo Onstage則由行業影響者呈獻現場表演和示範環節，藉此向觀眾介紹尖端產品和最先進的設備、美甲、化妝以及水療養生護理。由BEAUTYSTREAMS策劃的CosmoTrends潮流報告綜合亞太區的美容趨勢，為美界從業者提供策略藍圖。

Cosmoprof Asia&Cosmopack Asia專業大獎與BEAUTYSTREAMS共同策劃，旨在表揚在產品配方、包裝、可持續方針、故事營銷和價值主張方面取得傑出研發成就的公司，今年的得獎者將獲得前所未有的機會，於2024年博洛尼亞國際美容展期間呈現驕人成就。

純淨美容及回饋大自然

亞太區美容供應鏈展的焦點項目COSMOLA，是與澳寶合作開發的互動裝置。參觀人士將獲邀進入「泡泡艙」展位，開展一場多感官體驗，了解純淨美容和綠色美容趨勢如何改變消費者的行為，以及認識如何透過綠色製造將可持續性融入產品和配方。該項目專為希望更深入了解純淨美容範疇的製造商、品牌公司、原材料供應商、包裝供應商和趨勢預測公司而設。而亞太區美容展BOUTIQUE慈善義賣精品廊今年來到第六屆，呈獻11家贊助公司的旗艦旅行裝產品，所有收益將捐贈香港慈善機構綠色力量，協助推動環境保護和重新建立人與大自然的聯繫。